애슬레저 단독 오피셜 스폰서로 참여

[헤럴드경제=강승연 기자] 젝시믹스는 ‘잠수교 10K 나이트런’에 애슬레저 단독 오피셜 스폰서로 참여해 성공적으로 행사를 마쳤다고 23일 밝혔다.

지난 21일 진행된 잠수교 10K 나이트런은 서울 잠수교와 반포한강공원 일대 10㎞를 달리는 야간 러닝 페스티벌이다. 젝시믹스는 약 5000명의 참가자들에게 RX 기능성 티셔츠를 제공했다.

체험 부스에서는 러닝 컬렉션 RX와 신제품 러닝화 ‘맥시 러너 2.0’을 오프라인에서 처음 공개했다. 맥시 러너 2.0을 신고 트레드밀을 뛰어보며 착화감과 기능성을 체험할 수 있어 인기였다.

‘RX 하이넥 벨티드 베스트’, ‘RX 맨즈 올오버 리플렉티브 투인원 쇼츠’ 등 대표 러닝웨어를 비롯해 백팩, 헤어밴드 등 각종 용품을 함께 선보였다.

이와 함께 유명 글로벌 브랜드 ‘샥즈(SHOKZ)’의 제품을 체험할 수 있는 컬래버 공간과 핀볼 게임, 포토존, 타투 스티커 등 색다른 이벤트도 마련했다.

젝시믹스 관계자는 “많은 러너들을 만나 RX 컬렉션을 소개할 수 있는 좋은 뜻깊은 기회였다”며 “앞으로도 다양한 오프라인 이벤트에도 전개할 예정”이라고 말했다.