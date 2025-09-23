[헤럴드경제=강승연 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널이 운영하는 소노펫클럽앤리조트는 ‘2025 소노펫 독 스포츠(SONOPET Dog Sports) 대회(사진)’를 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다.

소노펫 독 스포츠 대회는 한국어질리티연합과 함께 독 스포츠 어질리티의 대중화를 이끌고 올바른 반려견 문화를 조성하기 위해 2021년부터 매년 개최되고 있다. 이번 대회는 지난 20~21일 1박 2일 일정으로 홍천 비발디파크에서 진행됐다.

대회에는 사전에 신청한 10개의 학교와 일반인 300명이 참가했다. 어질리티 대회(성인·학생부), 훈련경기 대회, 어질리티 승급전 등 4개 부문으로 나뉘어 진행됐다.

특히 올해는 학생부 어질리티 경연대회가 신설돼 전국 10개 학교가 참가했다. 비기너 및 노비스 2개 종목을 4개 체급으로 나누어 총 146개의 경기가 치러졌다. 첫 학생부 대회 우승은 한국펫고등학교가 차지했다.

소노인터내셔널 관계자는 “올해는 300여명의 참가자와 반려견이 보여준 열정과 깊은 교감이 이번 대회의 가장 큰 성과”라며 “앞으로도 반려견과 함께 즐길 수 있는 다양한 대회와 이벤트를 지속적으로 마련해 함께 즐기고 성장하는 문화를 만들어 가기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.