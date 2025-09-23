24시간 상황실 가동·배수로 정비 강화…귀성객 안전 확보 총력

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석 연휴와 가을철 태풍에 대비해 경북 포항시가 전 행정력을 동원해 비상 체제에 들어갔다.

시는 23일 시청 대회의실에서 장상길 부시장 주재로 ‘추석 연휴 재난대비 및 가을태풍 대책회의’를 열고, 귀성객과 시민의 안전 확보를 위해 대응책을 논의했다.

회의에는 국·소·본부장, 읍면동장 등 70여 명이 참석해 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 재난과 안전사고 대응 방안을 공유했다.

시는 연휴 기간 24시간 재난·안전사고 상황관리실을 운영하고, 비상근무 체제를 유지해 피해를 최소화한다는 방침이다.

명절 전 위험지역 사전점검을 강화하는 한편, 사고 발생 시 경찰·소방 등 유관기관과 긴밀히 협조해 신속히 대응할 계획이다.

가을 태풍 대비도 본격화됐다. 시는 하천 붕괴와 도시 침수 방지를 위해 배수로 정비, 하수도 준설, 산사태 위험지역 및 공사장 점검을 지속하고 있다.

특히 형산강 범람을 가정한 단계별 대피 계획을 수립해 인명 피해를 사전에 차단한다는 구상이다.

이날 회의 직후 장상길 부시장은 직접 침수 우려 지역을 찾아 배수로 정비 상황을 점검했다. 현장에서는 관계 공무원들이 배수관을 열어 낙엽과 흙을 치우는 등 바쁜 손길이 이어졌다.

장상길 부시장은 “상습 침수지역은 책임 담당제를 운영해 낙엽으로 인한 침수 피해를 막고, 배수로를 수시로 정비하겠다”며 “거동이 불편한 시민도 신속히 대피할 수 있도록 읍면동별 대책을 확고히 마련해 안전하고 편안한 추석 연휴가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.