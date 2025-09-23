입에서 나는 담배 냄새 줄여 시원한 맛 강조

[헤럴드경제=강승연 기자] JTI코리아는 23일 상쾌하고 시원한 맛을 담은 신제품 ‘메비우스 LBS 아이스 프로스트 1㎎(사진)’을 출시했다고 밝혔다.

신제품엔 상쾌한 맛이 가미된 블루 캡슐을 적용했다. 캡슐을 터뜨리면 깔끔하고 시원한 맛을 제공한다. 이를 시각적으로 표현하기 위해 팩 디자인에도 하늘색 배경과 크리스탈이 연상되는 비주얼을 담았다.

또한 메비우스 LBS 라인에 적용되는 JTI 고유의 담배 냄새 저감 기술인 ‘LBS(Less Breath Smell)’ 기술을 통해 입에서 나는 담배 냄새를 효과적으로 줄이는 효과도 있다.

JTI코리아는 LBS 고타르 라인업 최초로 시원한 맛의 캡슐을 적용한 ‘메비우스 LBS 아이스 스톰 5㎎ 킹사이즈’에 이어 이번 1㎎ 신제품을 추가하며 소비자 선택의 폭을 넓히게 됐다.

JTI코리아 관계자는 “1㎎ 타르 함량의 제품을 선호하는 소비자들의 니즈와 시원한 맛 캡슐 제품군에 대한 지속적인 관심에 힘입어 출시하게 됐다”고 설명했다.

한편 이번 신제품의 타르와 니코틴 함량은 각각 1.0㎎, 0.10㎎이다. 전국 편의점과 소매점에서 4500원에 판매된다.