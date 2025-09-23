한은, 2024년 공공부문 계정(잠정) 공공부문 수지 -48.9조…5년 연속 적자

[헤럴드경제=홍태화 기자] 공공부문 적자 규모가 지난해 49조원가량에 달하면서 5년 연속 적자 기조를 이어갔다. 작년 반도체 업황 부진 등에 따라 기업들의 법인세가 감소한 현상이 영향을 미쳤다.

23일 한국은행이 공개한 한 ‘2024년 공공부문 계정(잠정)’에 따르면 지난해 공공부문 수지(총수입-총지출)는 48조9000억원 적자로 나타났다. 2023년(-49조1000억원)과 비슷한 적자 규모로, 2020년 이후 5년 연속 적자다.

공공부문은 일반정부(중앙정부+지방정부+사회보장기금)와 공기업(비금융공기업+금융공기업)을 뜻한다.

공공부문 총수입(1150조원)은 공공부문이 소유한 재산(주식·예금 등)에 따른 이자·배당, 연금보험료 등 사회부담금 수입을 중심으로 2.8%(30조8000억원) 증가했다. 총지출(1천198조9천억원)의 경우 건강보험 급여비, 연금 지급액 등을 중심으로 2.6%(30조6000억원) 늘었다.

부문별로는 중앙정부의 작년 총수입(433조7000억원)에서 총지출(510억3000억원)을 뺀 적자가 76조5000억원에 달했다. 중앙정부의 적자 규모는 전년(-60조5000억원)보다 16조원이나 커졌지만, 2022년(-78조8000억원)보다는 줄었다.

이현영 한은 지출국민소득팀장은 “2023년에 이어 2024년에도 반도체 업황 부진 등으로 기업 법인세를 비롯한 조세 수입이 감소하면서 중앙정부의 총수입(433조7000억원)은 1년 전보다 1조7000억원 줄었다”며 “반대로 총지출(510조3000억원)은 14조3000억원 늘어 적자 폭이 커졌다”고 말했다.

지방정부 적자는 전년 5조8000억원에서 작년 11조원으로 증가했다. 사회수혜금 등 총지출이 세금 등 수입보다 더 많이 늘었다는 뜻이다.

국민연금·공무원연금·국민건강보험 등 사회보장기금의 경우 흑자 규모가 1년 사이 45조5000억원에서 50조1000억원으로 늘었다. 2007년 통계 작성 이래 역대 최대 흑자다. 한은은 소득이 늘어나면서 연금납부액·건강보험료 등 사회부담금이 증가했기 때문이라고 설명했다.

중앙·지방정부, 사회보장기금을 모두 포함한 일반정부 수지는 37억5000만달러 적자로 집계됐다. 2020년 53조원 적자 이후 4년 만에 적자 규모가 가장 컸다.

작년 명목 국내총생산(GDP) 대비 일반정부 수지의 비율은 -1.5%(사회보장기금 제외 시 -3.4%)로 경제협력개발기구(OECD)가 추정한 회원국 평균(-4.8%)이나 유로 지역 평균(-3.1%)보다 양호했다.

개별 국가와 비교하면 미국(-7.6%)·영국(-5.6%)·일본(-2.3%)·호주(-2.2%)보다는 높지만, 덴마크(2.8%), 스위스(0.3%)보다는 낮았다.

한국전력공사 등 비(非)금융 공기업의 지난해 총수입과 총지출은 각 231조6000억원, 247조8000억원으로 1년 사이 수입은 1.9% 증가했지만, 지출은 5.7% 감소했다. 이에 적자(-16조2000억원)도 전년(-35조5000억원) 대비 줄었다.

산업은행·주택금융공사 금융 공기업의 총수입(69조3000억원)과 총지출(64조5000억원)은 각 8.5%, 14.0% 늘어 흑자 폭이 7조3000억원에서 4조8000원으로 감소했다.