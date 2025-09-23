[헤럴드경제=김성훈 기자] 13세 아프가니스탄 소년이 여객기 바퀴 옆에 숨어 인도까지 2시간 비행해 화제가 되고 있다.

23일 인도 일간 타임스오브인디아(TOI) 등에 따르면, 지난 21일 오전 한 13세 소년이 아프간 수도 카불 공항에 몰래 들어가 아프간 항공사 캄에어 소속 여객기 RQ-4401의 랜딩기어 부분에 몸을 숨겼다.

인도 델리로 가기 위해 대기 중이던 이 비행기는 소년이 숨어 있다는 사실은 꿈에도 모른 채 이륙했고, 2시간 동안 날아가 델리의 인디라 간디 국제공항에 도착했다.

소년은 착륙 직후 랜딩기어 부분에서 빠져나와 여객기 옆을 서성거리다가 같은 날 오전 11시께 공항 당국에 발견됐다.

당국의 조사에 소년은 호기심에 이런 일을 저질렀다고 말한 것으로 알려졌다.

항공사 측은 뒤늦게 해당 비행기를 안전 점검했고, 랜딩기어 부분에서 소년의 것으로 추정되는 붉은색의 작은 오디오 스피커를 발견했다. 여객기는 안전에 문제가 없는 것으로 확인됐다.

당국은 같은 날 오후 12시30분께 소년을 같은 여객기에 태워 카불로 돌려보냈다.

누리꾼들은 TOI 기사에 댓글로 다양한 의견을 냈다. 한 누리꾼은 여객기 착륙 시 랜딩기어 부분이 열리면 밖으로 튕겨 나가는데 무사하다니 기적이라고 썼고, 다른 누리꾼은 소년이 비행 중 강한 바람과 영하 20도의 기온을 어떻게 견뎌냈는지 모르겠다며 혀를 내둘렀다. 또 다른 누리꾼은 아프가니스탄이 여성과 어린이에게는 지옥이라는 사실을 다 알면서 누구도 소년에게 망명을 허용해야 한다고 말하지 않았다며 안타까워했다.