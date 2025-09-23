문체부 등 4개 부처에 경제6단체 가세 11월까지 범국민 ‘여행가는 가을’ 캠페인 숙박·교통 등 최대 50% 할인혜택 제공 숨은 관광지 27곳 개방…츄 홍보대사로 농어촌·크루즈 연계 전국민 참여 행사

“여행가는 가을, 9~11월에는 국민 힐링도 하고 지방도 살리세요.”

가을철 대국민 여행가는 캠페인이 범정부 차원에서 대대적으로 펼쳐진다. 특히 경제 6단체가 참가해 그 어느때 보다도 강력한 캠페인의 힘을 발휘할 것으로 기대된다.

여행가는 국민을 섬기는 실무에는 문화체육관광부가 선두에 선다. 한국관광공사는 대국민 접점에서 ‘붐업’을 도모한다.

문화체육관광부는 행정안전부·농림축산식품부·해양수산부 등 관계부처와 대한상공회의소·한국경영자총협회·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 주요 경제단체와 함께 11월까지 범국민 여행캠페인 ‘2025년 여행가는 가을’을 통해 지역경제와 국내관광을 활성화하는 데 총력을 기울인다고 23일 밝혔다.

홍보대사 츄와 함께 ‘힐링 로컬’로

정부 4개 부처, 경제 6단체, 관광공사는 지난 16일 서울 청계로 관광공사 서울센터 하이커그라운드 5층에서 민관 합동 선포식을 열어 이번 캠페인의 시작을 알렸다.

참석 기관들은 캠페인 합동 추진은 물론 지역경제 살리기와 국내관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 정부의 다양한 사업과 민간의 연계망을 접목한 민관 협업은 국내 여행 촉진과 지역경제 회복에 실질적 도움을 줄 것으로 기대된다. 아울러 맑은 음색과 밝은 에너지로 사랑받는 인기 가수 겸 배우 츄를 캠페인 홍보대사로 위촉해 국내 여행 동참 활동에 힘을 싣는다.

온나라가 국민여행 위해 ‘바겐세일’

이번 캠페인의 주요 혜택을 살펴보면 ▷교통 부문에서는 관광열차(50%)·내일로 패스 할인(1만원), 항공 지방 노선 할인(2만원), 인구감소지역행 고속·시외버스 할인(30%), 친환경 안전운전 여행자 온누리상품권 지급(최대 2만원) ▷숙박 부문에서는 ‘숙박세일페스타’ 할인권(2만~5만원), 품질 인증 숙소 할인(2만~3만원), 캠핑장 할인(1만원 할인) ▷여행상품 부문에서는 관광벤처·투어패스 등 가을 여행 특별전 할인(최대 30% 할인), 6개 주제별 여행 프로그램(여행트렌드관) 할인(평균 45% 할인) 등이 있다. 할인 관련 구매 방법, 이용 기간, 판매처 등 자세한 정보는 ‘여행가는 가을’ 공식누리집(visitkorea/travelmonth)에서 확인할 수 있다.

다채로운 여행 콘텐츠도 놓칠 수 없다. 지난해 높은 호응 속에 진행했던 당일치기 기차여행(1인당 3만 9000원·1000명)과 주제별로 인플루언서와 동행하거나 상세 코스를 숨긴 채 여행을 떠나는 ‘미스터리 투어(100명)’ 등 특별한 지역여행 프로그램을 준비했다. 이달 중순에 개관한 전북 정읍시 장금이파크, 다음달 개장하는 전북 진안군 국립진안고원산림치유원, 새 단장을 마치고 다시 개방하는 경남 남해군 물미해안전망대 등 캠페인 기간 새롭게 문을 여는 관광지를 비롯해 인천 강화군 교동도 화개정원, 경남 진주시 월아산 숲속의 진주 등 널리 알려지지 않은 ‘숨은 관광지(27곳)’도 발굴해 소개한다.

인기 캐릭터 ‘잔망루피’를 활용해 캠페인에 재미를 더한다. ‘숨은 관광지(일부 19곳)’와 ‘2025~2026 한국관광 100선’ 중 일부 장소(인구감소지역 및 신규 지정 11곳)에서는 ‘여행가는 가을×잔망루피’ 한정판 이모티콘 배포(3만건) 행사를 진행한다.

지자체도 캠페인에 동참한다. 전북도와 한국농어촌공사는 캠페인 기간에 ‘투어패스’ 할인 혜택을 제공하고 경남 거창군은 여행객을 대상으로 숙박비와 식음료비 지원 영수증 이벤트를 개최한다.

업무협약에 따른 기관별 활동을 살펴보면, 캠페인을 총괄하는 문체부와 관광공사는 캠페인 기간에 교통·숙박·여행상품 등 대규모 여행 할인 혜택을 제공하고, 주제별 여행상품(여행트렌드관) 연계 행사, 숨은 관광지 활성화, 캐릭터(잔망루피) 활용 행사 등을 함께 진행해 가을 여행 분위기를 띄운다.

행안부는 51개 ‘청년 마을’과 마을별 체험행사를 홍보하고, 섬 관광 활성화를 위해 매년 지정하고 있는 ‘찾아가고 싶은 섬(88개)’ 중 가을철에 여행하기 좋은 섬을 선별해 소개한다. 지난달 29일, 행안부와 인구 감소 지역, 한국철도공사, 쏘카가 업무협약을 맺고 추진하고 있는 인구감소지역 철도 운임 할인과 인구감소지역 쏘카 대여료 할인(55%), 쏘카존 확대 등도 적극 알린다.

농식품부는 오는 11월꺼지 매월 둘째 주를 ‘농촌관광 가는 주간’으로 지정해 ‘농촌크리에이투어’와 ‘농촌투어패스’, 소규모 농촌체험프로그램 사업 등 농촌관광상품을 운영하고 마을 체험행사와 숙박 상품을 할인(10월은 셋째 주까지 연장)한다. ‘K-푸드’를 관광상품으로 만든 ‘K-미식벨트’, 찾아가는 양조장, 김치 축제 등과 연계한 홍보를 비롯해 휴가지 원격근무지를 농촌으로 연계·확대, 1사 1촌 자매결연 등을 추진한다.

해수부는 전국 18개소 어촌 체험 휴양마을을 대상으로 지역관광과 경제 활성화를 촉진하는 ‘어촌 체험 휴양마을 스탬프투어’를 진행한다. 국내 크루즈 수요 저변을 확대하고 지역경제를 활성화하기 위해 연안 크루즈 관광콘텐츠를 개발하고 국내 연안을 운항하는 ‘연안 크루즈 체험단’을 운영한다. 지역 특산 수산물의 판매를 촉진하기 위해 ‘대한민국 수산대전’과 수산물 온누리상품권 환급, ‘찾아가는 수산물 직거래 장터’ 등도 추진한다.

경제 6단체 적극 홍보…휴가 장려 지원

경제 6단체 등도 캠페인에 적극 협업한다. 중기중앙회는 ‘소기업·소상공인 국내 여행 지원 사업’을 운영하고 기관장(CEO)을 대상으로 휴가 장려 공문을 발송해 가을 여행 참여 분위기를 고조시킨다.

한경협은 ‘8초 잡고, 8도 여행가자!’ 행사를 비롯해 회원사와 함께 교통약자 국내 여행 지원 사업을 진행한다. 또 경제 6단체는 한국 대표 ‘K-게임 기업’ 넥슨코리아의 ‘마비노기 모바일’과 협업해 ‘여행가는 가을’ 홍보영상을 제작·송출한다.

이번 캠페인의 풍성한 할인 혜택, 각종 여행콘텐츠, 관계부처와 경제단체의 협업 프로그램 등에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 모든 할인 혜택과 여행 프로그램의 신청 방법, 사용 기간, 조건 등이 다른 만큼 반드시 사전에 확인해야 한다. 포털사이트에서 ‘여행가는 가을’을 검색해도 관련 정보를 확인할 수 있다.

김대현 문체부 제2차관은 “‘2025년 여행가는 가을’은 정부와 민간이 함께 손잡아 지방을 살리고 내수를 살리는 범국민 캠페인”이라고 밝혔다. 함영훈 기자