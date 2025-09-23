동포간담회서 “위대한 대한민국” “모범적인 민주국가로 돌아왔다” “투표제도 개선 확실해 해낼 것”

이재명 대통령 22일(현지시간) “(대한민국이) 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐다”며 “경제적으로, 문화적으로, 군사적으로, 외교적으로 그리고 정신적으로, 우리가 세계에 대한민국 국민임을 자랑스럽게 여기는 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다”고 말했다.

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 이날 현지에서 300여명의 동포와 간담회를 갖고 “전 세계가 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화강국으로, 군사·경제 강국으로 돌아오지 않았나”라며 이같이 밝혔다. 지난해 12·3 계엄 사태 이후 조기대선을 통해 취임한 이 대통령이 G7에 이어 두번째 다자외교 무대에 나서며 국가의 정상화를 강조하는 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 “우리 국민은 위대한 존재다. 식민지에서 해방된 나라 중 경제적으로 성공한 산업화를 이루고 민주주의까지 이뤄낸 나라는 대한민국이 유일하다”고 강조했다. 그러면서 “이 자리에 함께하지 못하는 국민도 다 같은 대한민국 국민이고, 대한민국을 걱정하는 동일한 국민 아니겠느냐”고 했다.

이 대통령은 재외국민 투표의 문제점을 개선하겠다는 강력한 의지를 드러냈다. 이 대통령은 동포들을을 향해 “제가 많이 듣는 얘기 중에 투표하기가 왜 이리 어렵냐라는 말을 한다”면서 “1박 2일동안 투표했다는 분부터 비행기 값 수백달러 내고 몇 시간 비행기 타서 투표했다는 분들까지, 대한민국 주인으로서 권한을 행사하지 못해 아쉬워하는 분들이 참 많다”고 했다.

이어 “말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇 해볼라니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠냐”라고 물으며 “전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서의 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내도록 하겠다”고 강조했다.

동포들은 이 대통령의 발언 사이사이에 환호와 박수로 동의의 뜻을 표현했다. 일부는 ‘대통령 만세’를 외치기도 했다.

이날 간담회에서는 최근 미국 조지아주 구금 사태가 빨리 해결될 수 있었던 것은 대통령의 결단 덕분이었다며 이 대통령에 감사함을 표시하는 발언이 나오기도 했다.

이명석 뉴욕한인회장은 “2주 전에 한국인 근로자 300여 명이 조지아주에서 구금된 사태가 발생해 며칠만에 돌아올 수 있었던 것은 대통령의 즉각적인 결단 때문이었다”면서 “이 대통령께서 국민 한 명, 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜봤다”고 했다.

그러면서 “730만 해외동포 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져달라”고 당부했다. 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기를 거론하며 “뉴욕에서 이기는 것은 곧 그 분야에서 세계 1등을 하는 것과 마찬가지”라며 “우리 50만 동포사회가 그 경쟁에서 이길 수 있도록 적극 도와주시고, 특히 차세대 인재를 발굴하고 지원하는 데 최선을 다해달라”고 요청했다.

한편 이 대통령은 동포간담회를 소화하면서 첫날을 마무리했다. 3박5일 방미일정 중 하이라이트는 23일 열리는 유엔총회에서 기조연설이다. 총 196개국 정상 가운데 일곱 번째 순서로 나서는 기조연설에서 이 대통령은 민주 대한민국의 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시할 방침이다. 특히 24일에는 한국 정상으로는 처음으로 이 대통령이 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재할 예정이다. 현재 한국은 유엔 안보리 의장국이다. 이 대통령은 뉴욕에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 및 프랑스·이탈리아·우즈베키스탄·체코·폴란드 정상 등과 연쇄 회담을 할 계획이지만, 정작 트럼프 대통령과의 한미정상회담은 성사되기 쉽지 않은 상황이다. 뉴욕=서영상 기자