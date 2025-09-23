일본 3대 신용카드사 계약 발판 “1년에 2곳 정도 추가 수출 가능” “브랜드가 아니라 AI가 성공 엔진” 금융 해킹 관련 “보안 예산 감소 없다”

“수출 계약은 반복이 중요합니다. 두번째, 세 번째 계약 소식으로 본격적으로 궤도에 올랐음을 입증하는 것이 필요합니다.”

지난해 현대카드가 국내 금융업계 최초로 독자 개발한 AI 플랫폼 수출에 성공한 가운데 정태영(사진) 부회장이 22일 기자들과 만나 “1년에 두 곳 정도 판매가 가능하다”면서 추가 수출 자신감을 드러냈다. 또 오는 2027년에는 AI 플랫폼 ‘유니버스’의 거대 언어 모델(LLM)을 사업계획과 재무제표를 작성할 수 있는 수준으로 고도화해 전사적으로 가동할 것이라고 예고했다.

AI 플랫폼 수출 성과

지난해 10월 현대카드는 일본 3대 신용카드사 스미토모미쓰이카드(SMCC)에 AI 플랫폼 ‘유니버스’를 판매하는 계약 소식을 발표하면서 주목받았다. 구체적인 계약 금액은 비공개지만 수백억원 규모로 알려졌다. 단일 소프트웨어 계약으로는 전 산업군을 통틀어 국내 사상 최대 수출 사례로 평가된다.

유니버스는 현대카드가 자체 기술력으로 개발한 데이터 사이언스 기반의 초개인화 AI 플랫폼이다. 이 플랫폼을 이용하면 AI 엔진으로 분석하고 가공한 데이터를 초개인화 마케팅에 활용할 수 있다. 회원 개개인에게 최적화된 서비스를 제공하고 여신 업무, 고객 상담, 부정 사용 감지 등 전 영역에서도 활용된다.

깐깐한 일본 시장의 진입장벽을 넘어서면서 추가 수출 기대감도 한층 높아졌다. 해외 유수의 금융사들도 유니버스 도입을 검토하는 것으로 알려졌다. 정 부회장은 “조만간 소식을 기대해도 괜찮을 것”이라며 “1년에 두 건 정도” 계약을 체결하는 식으로 사업 초기 확장에 나서겠다고 했다.

단기적으로 계약을 늘리는 것보다 본사 관리·기술 인력 및 품질 유지가 더 중요하다는 판단에서다. 그는 “지금 (유니버스를) 안 사면 비싸진다. 첫 손님만 그렇지 두 번째부터는 비싸진다”고 자신감을 드러냈다.

“2027년 LLM 기반 자동화 구현”

정 부회장은 현대카드가 2027년까지 자체 인프라를 기반으로 LLM을 활용한 시스템을 구축하겠다고 예고했다. 그는 “향후에는 ‘재무제표 짜줘’, ‘투자수익률(ROI) 분석해줘’ 같은 명령을 AI에게 던지면 결과가 나오는 구조가 될 것”이라며 “이를 위해 LLM이 접근할 수 있는 전용 클라우드 구조를 정비 중이다. 2027년부터는 LLM이 재무제표도 만들 수 있을 정도로 구현해낼 것”이라고 말했다.

정 부회장은 2015년 ‘디지털 현대카드’를 선언한 이후 AI와 디지털 사이언스 기술 개발에 전력을 쏟아왔다. 단순한 카드사로는 생존이 어려운 시대라는 판단 아래 현대카드를 IT 기업 수준으로 탈바꿈시키는 것이 필수적이라고 본 것이다. 그는 “현대카드는 브랜딩이 강한 회사로 알려져 있지만 이제는 AI가 성공의 엔진”이라며 “금융회사의 중심은 브랜드가 아니라 AI 기반의 구조가 될 것”이라고 강조했다.

아울러 최근 잇따른 금융사 해킹 사태에 대해서도 단순 예산 확대를 넘어선 근본적인 구조 개편도 필요하다고 강조했다. 정 부회장은 “보안 예산 (증액) 얘기가 나오면 막지 않는다. 앞으로 예산 예산 감소는 없을 것 같다”면서도 “다만 10억원, 100억원 더 쓴다고 보안이 세지는 게임이면 쉬운 문제다. 무기만으로 국방이 강해지지 않듯, 조직을 바꿔야 보이지 않던 리스크가 보인다”고 복합적인 대응도 필요하다고 했다.

“코인 시대는 온다…아직은 탐색전”

최근 전 세계 카드사들은 스테이블코인이 기존 결제 시장을 대체할 수 있다는 전망에 ‘생존 전략’ 마련에 분주히 나서고 있다. 정 부회장은 스테이블코인에 대해선 “딱히 좋아하지도 싫어하지도 않지만 코인 시대는 분명히 올 것”이라고 했다.

이어 “코인이 자리를 잡게 되면서 스테이블코인이 아니더라도 다양한 유통 경로가 생길 것”이라고 말했다. 그는 국내시장 분위기에 대해 “아직은 모두가 불안한 탐색전을 벌이고 있는 상황인 것 같다”면서 “핵심은 ‘상표를 출원했느냐’가 아니라 얼마나 현장을 경험했고, 데이터를 쌓았고, 테스트했는가가 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “현대카드는 압도적으로 많이 시도해봤고 이해도에 있어서는 부족함이 없다”고 말했다. 최근 스테이블 코인 발행사 ‘서클(Circle)’의 대표과의 회동 역시 “서클을 먼저 충분히 이해한 뒤 만났기 때문에 특별한 힌트를 얻은 것은 아니었다”라고 했다. 한편, 현대카드 상장에 대해선 “고려하지 않고 있다. 기업가치 증명은 상장 외에도 다양한 방식으로 가능하다”고 선을 그었다.

