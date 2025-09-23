엔비디아 투자 소식에 AI 반도체 반사익 아이폰17 흥행에 애플주가 4.31% 올라 기술주 강세속 다우·S&P·나스닥 상승

미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 상승하며 또 다시 사상 최고치 기록을 갈아 치웠다. 엔비디아가 오픈AI에 대규모 자금을 투자하기로 하면서 인공지능(AI) 테마가 활기를 보였고, 애플 또한 아이폰17이 호평을 끌어냈다는 평가에 기술주로 매수세가 집중됐다.

23일 금융투자업계에 따르면 22일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 66.27포인트(0.14%) 오른 4만6381.54에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.39포인트(0.44%) 상승한 6693.75, 나스닥종합지수는 157.50포인트(0.70%) 뛴 2만2788.98에 장을 마쳤다.

엔비디아가 오픈AI에 1000억달러를 투자하며 전략적 파트너십을 맺기로 하고 의향서(LOI)를 체결했다고 두 회사가 이날 발표했다. 오픈AI가 엔비디아의 AI칩을 기반으로 10기가와트(GW)의 전력이 필요한 데이터센터를 구축하는 데 따른 협력이다.

오픈AI와 엔비디아의 초대형 투자 계약에 오라클도 덩달아 웃었다. AI 산업에서 인프라 투자가 향후 몇 년간 지속될 것이라는 기대감에 오라클도 반사이익을 누린 것이다. 오라클 주가는 6.31% 뛰었다.

한편에선 애플이 이날 주가에 동력을 불어넣었다. 애플의 주가는 4.31% 뛰었다.

JP모건에 따르면 아이폰17 기본 모델의 대기 시간은 21일로 1년 전보다 전반적으로 길어졌다. T모바일의 마이크 시버트 최고경영자(CEO)는 CNBC와의 인터뷰에서 이번 주말 아이폰 판매 실적이 역대 최대였다고 밝혔다.

스토발은 “향후 3개월 안에 큰일이 일어나지 않는 한 시장은 연말까지 가격을 더 높이 올리려고 노력할 것”이라고 말했다.

업종별로는 기술이 1.74% 급등했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술 기업은 엔비디아와 애플, 테슬라를 제외하고 하락했다. 미국 비만치료제 개발사 멧세라는 미국 대형 제약사 화이자에 인수된다는 소식에 주가가 60% 폭등했다.

이날 주요 연방준비제도(Fed·연준) 인사가 잇달아 공개 발언에 나선 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 스티븐 마이런 연준 이사를 제외하면 매파적 색채가 강했다.

래피얼 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재는 올해 남은 기간 연준의 추가 금리인하는 없을 가능성을 시사했다. 알베르토 무살렘 미국 세인트루이스 연은 총재도 “추가 완화 여력은 제한적이라고 생각하며 신중하게 접근해야 한다”고 강조했다. 베스 해맥 미국 클리블랜드 연은 총재 또한 “우리는 정책 제약을 제거하는 데 있어 매우 신중해야 한다고 생각한다”면서 “그러한 제약을 해제하면 상황이 다시 과열될 수 있다는 점이 우려된다”고 지적했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 현재 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률을 73.6%로 반영했다. 직전 거래일 마감 무렵의 78.6%에서 내려왔다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.65포인트(4.21%) 오른 16.10을 가리켰다.

23일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장 대비 20.81포인트(0.60%) 오른 3489.46으로 출발해 한때 3494.49까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(3482.25)를 재차 경신했다. 코스닥 지수도 전장보다 2.82포인트(0.32%) 오른 877.18로 출발했다. 이날 국내 증시 상승세는 시가총액 1위 삼성전자 강세가 이끌고 있다. 삼성전자 주가는 장 초반 전장 대비 2400원(2.87%) 상승한 8만5900원까지 오르면서 ‘52주 신고가’ 기록을 또 한번 경신했다. 신동윤 기자