[헤럴드경제=한지숙 기자] 벨기에 출신 방송인 줄리안 퀸타르트(Julian Quintart)가 과대포장 문제를 지적했다가 사과했다. 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 문제가 된 음료 컵 사진을 로고를 가리지 않은 채 올렸다가, 해당 자영업자로부터 볼멘소리를 들어서다.

유럽연합 기후행동 친선대사로 활동 중인 줄리안은 지난 22일 자신의 인스타그램, 스레드 등에 한 개인 카페의 음료 컵 사진을 올리고 공개적으로 비판했다.

그는 “아니 이중컵도 아닌 삼중컵도 생겼다는 건가요?”라며 “이런 거 정말 왜 하는거죠? 과대 포장의 과대 포장”이라고 놀라움을 표시했다.

이어 한 업체의 계정을 태그하고 “이 업체만 그런 건 아닐 텐데, OOO 하시는 분들이 한번만 더 생각해봐주시면 안 되겠느냐”라고 자영업자들을 향해 과대포장 자제를 호소했다.

환경보호를 위한 여러 소통 활동을 해온 그는 해당 게시글로 친환경 소비를 독려한 것으로 보인다. 이전에도 카페 등에서 일회용 컵을 두 개 겹쳐서 제공하는 이른바 ‘이중컵’을 비판해온 터다.

그러나 누리꾼들이 해당 카페를 비난하면서 그는 결국 사과 글을 올려야 했다.

해당 카페 사장 A씨는 직접 한 온라인커뮤니티에 글을 올려 억울함을 호소했다. A씨는 “TV에도 나오는 유명 연예인이 컵 과대 포장했다고 나를 언급해 비판했다”며 “언급하기 전 내게 메시지로 건의해 주셨으면 좋았을 텐데, 그런 거 없이 박제했더라”라고 했다.

이어 “나는 직접 천연재료를 이용해 음료를 만들고, 빠르게 차갑게 하기 위해 작은 알갱이 얼음을 쓴다. 그러다 보니 녹는 것도 빨라서 맛 변질을 막기 위해 단열컵을 쓰게 된 것”이라고 해명했다. 이어 “나도 처음에는 테이크아웃 용기를 줄이고 싶어서 음료 지퍼백을 썼었다. 그런데 여러 문제가 발생해서 이렇게 바꾼 것”이라고 덧붙였다.

A씨는 “지금도 댓글로 욕하시는 분들이 늘고 있다. 손이 차가워지고 떨릴 정도로 무섭다”며 “어떻게 대처해야 할지 모르겠어서 여기에 적어본다”고 했다.

이후 여러 온라인 커뮤니티에서 A씨의 해명 글이 퍼지며 논란이 확산하자, 줄리안은 가게 상호명이 드러난 사진을 삭제하고 스레드에 사과문을 올렸다. 그는 “아까 글 올리며 가게를 태그했는데 좋지 않은 선택이었다”며 “사전에 해당 매장에 먼저 연락하거나 로고를 다 가렸어야 했다. 이 점에 대해 사장님한테 직접 사과를 드렸다”고 했다.

이어 “제가 선택한 방식 때문에 특정 브랜드를 공격하는 것처럼 돼 버렸다. 이중컵 트렌드에 문제 제기하고자 했던 것과는 다른 방향으로 흘러갔다”라며 “자영업자 생활이 쉽지 않은데, 제가 짐을 더해드린 것에 대해 사과드렸다”고 했다.

그는 “이중컵 위에 홀더까지 씌운 ‘삼중컵’ 영상을 보고 큰 충격을 받았다”라며 “그러다 보니 미처 앞뒤 가리지 못하고 스토리를 올렸다”라며 “다시 한번 제 방법이 잘못됐다는 점을 이해하고 반성하고 있다. 민감한 문제인 만큼 앞으로 더 지혜롭게 다뤄야겠다고 다시금 느꼈다”고 했다.

그러면서 “물론 이미 입힌 피해가 있으니 카페 사장님한테 제가 피해 입혀드린 대신 보답을 해드릴 수 있는 방법 몇 개를 제안했다”며 “세상을 위해 노력하겠다는 마음이었는데 잘못 표현해 피해 입혀드린 점 다시 한번 사과드린다”고 덧붙였다.