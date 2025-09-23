영주시관광협의회 주최, 24일~26일 ‘가을이음페스티벌’ 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시 원도심의 문화 거점, 영주 이음센터가 가을 정취로 물든다.

영주시가 주관하고 (사)영주시관광협의회(회장 김택우)가 주최하는 ‘가을이음페스티벌’이 오는 24일부터 26일까지 영주이음센터(명륜길 7) 일대에서 열린다.

지역 주민과 관광객이 함께 즐기는 다양한 체험과 문화 프로그램이 펼쳐지며, 지역 문화와 관광자원을 널리 알리는 자리로 마련됐다.

첫날인 24일에는 ‘작은손, 큰나눔! 이음♡중앙 플리마켓’이 열려 어린이와 가족이 직접 장난감, 책, 생활용품 등을 판매하며 나눔과 재활용 문화를 체험한다.

현장에서는 에코백 만들기와 버블매직쇼도 함께 진행돼 가족 단위 방문객들의 발길을 붙잡는다. 어린 자녀와 함께 오는 시민은 “아이들이 직접 물건을 사고파는 경험을 하면서 나눔의 의미도 배우고 즐길수 있다.

25일에는 ‘파스텔에 담은 가을 풍경 그리기’가 오전과 오후 두 차례 운영된다. 참가자들은 전문 강사의 지도 아래 오일파스텔로 가을 풍경을 그리며 계절의 감성과 창작의 즐거움을 동시에 느낄수 있다.

26일 오전에는 ‘전통의 맛! 장 전문가에게 배우는 손맛 막장 만들기’가 진행된다. 영주의 특산품 부석태를 활용해 전통 장 문화를 배우고 발효와 숙성 과정을 직접 체험할 수 있는 프로그램이다.

같은 날 오전 11시부터 오후 4시까지는 영주이음마켓이 운영된다. 된장, 즉석두부, 떡, 전통 부각, 딸기청, 계란, 수공예품 등 다양한 상품이 판매되며, 캘리그라피 체험 부스와 지역 기관 홍보 부스도 마련돼 방문객들의 참여를 이끈다.

지역에서 만든 신선한 먹거리와 수공예품을 한 자리에서 보고 체험할 수 있다.

김택우 (사)영주시관광협의회장은 “가을이음페스티벌은 세대와 계층을 넘어 주민과 관광객이 어울리는 지역 밀착형 프로그램”이라며 “앞으로도 사람들이 머물고 즐길 수 있는 지속 가능한 관광 콘텐츠를 만들어가겠다”고 밝혔다.

최혁 관광진흥과장은 “영주이음센터가 지역민의 문화활동 공간이자 원도심 관광의 중심지인 만큼, 이번 페스티벌이 지역 경제 활성화와 관광 활성화의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.