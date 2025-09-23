중동 등 주요구과 수출 사업 협력 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 22일 판교하우스에서 프랑스 에어버스 DS와 통합방공분야 미래 협력을 위한 협력합의서’를 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 행사에는 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장과 하랄드 만하임 에어버스 DS 독일 대표 등 양사 관계자가 참석했다. 에어버스 DS는 항공, 우주 등 다양한 군수장비를 전문적으로 개발 및 공급하는 글로벌 방산업체이다.

이번 협약은 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2023에서 체결한 협약의 연장선상으로 이뤄졌다. 양사는 이번 체결을 통해 국내 통합방공체계 개념연구를 비롯해 향후 중동과 동남아 등 주요국과의 수출 사업에 대해 협력을 확대할 예정이다.

LIG넥스원 관계자는 “최근 무인기, 탄도미사일, 장사정 로켓 등 복합 위협이 증대됨에 따라 다층적·네트워크 기반의 통합방공체계 필요성은 더욱 커지고 있다”며 “이번 협력을 통해 한국형 통합방공체계 발전과 함께 미래·신규사업 및 해외시장을 확대하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.