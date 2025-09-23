이틀 연속 신고가 행진 1년 2개월만에 시가총액 500조원 돌파

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성전자 주가가 대체거래소인 넥스트레이드 프리마켓(오전 8시∼8시50분)에서 ‘9만전자(삼성전자 주가 9만원대)’를 터치했다. 정규장에선 장 초반 8만5000원을 넘어섰다.

23일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 오전 9시 41분 현재 전장보다 0.96% 오른 8만4300원에 거래되고 있다. 주가는 장 초반 8만5900원까지 오르며 장중 52주 신고가를 기록했다.

삼성전자는 미국 거대 기술기업(빅테크) 호조세에 힘입어 이틀 연속 신고가 행진을 이어가는 중이다.

같은 시각 시가총액도 500조원을 넘어섰다.

이 시각 삼성전자 시총은 500조8014억원을 나타내고 있다. 삼성전자 시총이 500조원을 넘어선 것은 지난해 7월 31일 이후 약 1년 2개월 만이다.

앞서 넥스트레이드 프리마켓에서는 삼성전자 주가가 장중 9만1000원을 찍기도 했다.

증권들은 잇달아 삼성전자 목표주가를 상향 조정하고 나섰다.

KB증권은 이날 삼성전자에 대해 최근 메모리 수요가 급증한 가운데 엔비디아 대상 메모리 공급이 가시화되고 있다며 목표주가를 9만원에서 11만원으로 올렸다.

흥국증권은 삼성전자의 3분기 실적이 매출액 84조5000억원(전 분기 대비 13% 상승), 영업이익 9조9000억원(109% 상승)을 기록해 시장 전망치를 상회할 것으로 전망하며 목표주가를 10만원으로 상향했다.

키움증권은 삼성전자가 3분기 영업이익 11조원으로 어닝 서프라이즈(깜짝 호실적)를 기록할 것으로 보면서 목표주가를 10만5000원으로 올려잡았다.