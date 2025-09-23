23일 경찰청서 ‘민·관·군 통합 학술토론회’ ‘첨단 과학기술 기반 미래 대테러 전략’ 주제 화학무기금지조약기구 등 국내외 전문가 참석

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술을 기반으로 한 미래 대테러 전략을 논의하기 위해 23일 국제 학술토론회를 열었다.

경찰청은 이날 서울 서대문구 미근동 청사에서 한국전자통신연구원(ETRI)·육군사관학교와 함께 민·관·군 합동으로 제4회 대테러 국제 학술토론회를 개최했다.

올해로 네 번째 개최되는 이번 행사에는 방승찬 한국전자통신연구원장과 소형기 육군사관학교장을 비롯해 이만종 한국테러학회장, 김상배 서울대학교 정치외교학과 교수, 다니엘 누르트 국제 화학무기금지조약기구(OPCW) 박사 등 국내외 관계기관 고위급 책임자, 대학교수, 군·경호처 등 대테러 관계자 약 200여명이 참석했다.

토론회에서는 ‘첨단 과학기술 기반의 미래 대테러 전략’이라는 주제로 전문가 20명이 국내외 대테러 대응 역량을 공유하고 협력 방안을 논의한다. 특히 ‘인공지능(AI) 기반 테러 조기경보체계 구축’과 ‘화생방 등 대량살상무기(WMD)의 과학기술 대응’, ‘드론 등 비정형 테러 수단의 통합 대응 방안’ 등 3개의 세부 주제를 두고 최신 동향과 주요 쟁점에 관한 토론이 이뤄진다.

이날 유재성 경찰청장 직무대행은 “앞으로는 AI와 빅데이터 등 첨단 과학기술을 활용한 지능형·선제적 테러 대응체계 구축이 필수적”이라며 “경찰은 국내 일반 테러 대응 주관기관으로서 역량을 한층 강화하고 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 안전하고 성공적 개최를 위해 모든 노력을 기울이겠다”라고 말했다.

경찰청 관계자는 “이번 행사는 정부가 중점 추진하는 AI·빅데이터 등 첨단 과학기술 전략과 연계해 미래형 대테러 정책 발전을 논의하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 학계와 산업계 등 민간 영역은 물론 국제사회와 긴밀한 협력 및 과학기술 혁신을 토대로 대한민국 대테러 역량을 지속해서 강화해 나가겠다”고 강조했다.