10명 중 6명 중저신용자

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 개인사업자 대출 취급액 3조원을 돌파했다고 23일 밝혔다.

고객 10명 중 6명은 중저신용자로, 어려운 소상공인의 금융 버팀목 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

케이뱅크는 ▷‘사장님 보증서대출(보증)’(2022년 5월) ▷ ‘사장님 신용대출(신용)’(2022년 9월) ▷ ‘사장님 부동산담보대출(담보)’(2024년 7월) 등을 잇달아 출시하며 인터넷은행 중 유일하게 신용·보증·담보 전 영역의 상품을 갖췄다.

개인사업자 대출 취급액을 상품별로 보면 ‘사장님 신용대출’ 2조1900억원, ‘사장님 보증서대출’ 3900억원, ‘사장님 부동산담보대출’ 4200억원 순이다. ‘사장님 부동산담보대출’은 출시 14개월 만에 취급액 4000억원을 돌파했다.

특히 올해만 1조2000억원의 개인사업자 대출을 새로 공급하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 23년~25년 대출 취급액의 연 평균 성장률은 79%에 달했다.

낮은 금리와 빠르고 편리한 대출 절차가 고속 성장으로 이어졌다. 은행연합회 소비자포털에 따르면 올해 8월 기준 케이뱅크 상품별 잔액 평균금리는 보증서대출 연 4.24%, 신용대출 연 5.08% 로 전반적으로 낮았다. 부동산담보대출은 연 3.53%로 은행권 최저 수준이었다.

케이뱅크 개인사업자 대출은 대출 전 과정이 비대면으로 진행된다. 대출까지 걸리는 시간이 가장 긴 ‘사장님 부동산담보대출’도 고객 10명 중 9명이 신청 10일 이내에 실행을 마칠 정도로 신속하게 이뤄진다.

케이뱅크가 개인사업자 대출 고객을 분석 결과, 중저신용 고객 비중은 58%로 10명 중 6명 꼴이었다. 케이뱅크의 대출 확대로 자금 마련에 어려움을 겪던 소상공인의 금융 문턱이 크게 낮아진 셈이다.

케이뱅크는 개인사업자를 위해 대출 외에도 ▷사장님통장(개인사업자 전용, 입출금 및 증명서 발급 무료) ▷종합소득세 돌려받기(세액공제·세액감면 AI환급)▷AI 세무상담(세무·법률 등 생성형AI 서비스) ▷맞춤 정책자금 받(고객 최적화 정책자금 추천) 등 소상공인 전용 서비스를 운영한다.

케이뱅크는 올해 안에 개인사업자 부동산담보대출을 고도화해 상호금융권 상품 대환을 지원하고, 담보 대상을 기존 아파트에서 상가까지 확대한다.

케이뱅크 관계자는 “개인사업자를 위한 상품과 서비스가 어려움을 겪는 소상공인 고객에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.