- 김태흠지사, “천안·오송·원주가 가진 강점들로 초광역 협력 모델 제시” - 연구개발부터 해외진출까지 전주기 의료산업 집적지구 구축 업무협약

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 치의학연구원 천안 설립을 위한 산·학·연 협력에 이어 충북 오송·강원 원주와 치의학 및 의료산업 분야 초광역 협력체계 구축에 나섰다.

김태흠 지사는 23일 도청 접견실에서 김석필 천안시장권한대행, 이명수 오송첨단의료산업진흥재단 이사장, 황동훈 (재)원주의료기기산업진흥원 전략기획실장과 ‘치의학과 의료기기 산업 간 연계를 통한 전주기 협력체계 구축 업무협약’을 체결했다.

이는 도가 국가 치의학·바이오산업 중심지로 도약하는 기반을 마련한 것으로, 정부 정책과 연계한 초광역 협력 모델을 전국으로 확산시켜 나갈 계획이다.

도에 따르면 국내 치과의료서비스 시장은 최근 5년간 연평균 8.3% 성장해 2021년 기준 1조 8000억원에 달하며, 의료기기 생산 상위 10개 품목 중 4개가 치의학 관련 제품일 정도로 산업적 중요성이 점점 커지고 있다.

이에 각 기관은 치과의료서비스 시장의 성장세와 의료기기 산업 내 치의학 관련 품목 비중 확대에 공동대응하고, 연구개발·임상시험·산업화·해외진출까지 이어지는 전주기 협력체계 구축에 힘을 합친다.

주요 내용은 ▷산학연 협력 및 산업생태계 조성 지원 ▷치의학 연구와 의료기기 산업의 연계 및 시너지 창출 ▷공동 연계사업 발굴 및 정보 공유 ▷연구개발과 인력 양성 지원 등이다.

전주기 협력체계 구축과 관련 천안은 국립치의학연구원 예정지로 연구개발 및 임상시험 기반을 갖추고 있다.

오송은 첨단의료복합단지를 중심으로 산업화와 기술 상용화 역량을, 원주는 의료기기 산업진흥원을 기반으로 해외 진출 및 산업 지원 역량을 보유하고 있다.

김태흠 지사는 “이번 협약은 대통령 공약이자 국가 전략과제인 국립치의학연구원 천안 설립을 뒷받침하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “천안·오송·원주가 가진 각각의 강점을 모아 초광역 협력 모델을 제시함으로써 국가 차원의 정책적 시너지를 창출하겠다”고 말했다.