배당소득 분리과세, 감액배당 등 반영 첫 월배당 11월 17일 지급 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 신정부의 정책 변화와 세제 개편 등 최신 배당 트렌드를 반영한 월배당 상품 ‘SOL 코리아고배당’ 상장지수펀드(ETF)를 23일 유가증권시장에 상장한다고 밝혔다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 배당소득 분리과세와 감액배당 혜택, 자사주 매입 효과까지 전략에 반영한 차별화된 고배당 ETF다. 배당 성장과 재무구조가 건강한 기업 중 예상배당수익률이 높은 20개 종목을 선정한 뒤 여기에 감액배당 실시 기업 및 자사주 매입 수익률이 우수한 기업 10종목을 추가해 총 30종목으로 포트폴리오를 구성했다.

또, 배당소득 분리과세 적용 예상기업, 감액배당 기업, 자사주 매입 실행기업에 가중치를 부여해 종목 비중을 결정한다. 종목당 최대 비중은 5%이나 앞선 조건을 만족하는 기업에 한해서는 최대 7%까지 비중을 높일 수 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “신정부의 주주환원정책 강화와 배당 세제 혜택 확대에 따라 국내 배당주에 대한 투자자 관심이 어느 때보다 높다” 며 “특히 최근 외국납부세액 공제 방식 변경으로 미국 배당 ETF의 연금·ISA 계좌 내 과세 이연 효과가 사실상 사라진 반면, 한국 배당 ETF는 과세이연 또는 비과세 효과를 유지하고 있어 절세계좌 내 유효한 투자수단으로서 고배당 ETF 선별이 중요해졌다”고 설명했다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 고배당 기업에 대한 분리과세 적용, 감액배당 시 비과세 혜택, 그리고 자사주 소각 의무화 논의까지 반영해 투자 매력을 강화했다. 특히 감액배당 기업을 종목 선정의 주요 기준으로 삼은 점이 큰 차별화 요소다. 비과세 혜택을 통해 실질 ETF 분배금 상승 효과를 기대할 수 있다는 것이 회사의 설명이다.

포트폴리오 상위 종목에는 ▷우리금융지주 ▷하나금융지주 ▷기아 ▷현대차 ▷신한지주 등이 포함된다. 전체 포트폴리오 중 배당소득 분리과세 혜택 기업 비중은 76%에 달하고 ▷한국금융지주 ▷현대엘리베이터 등 감액배당 실시 기업도 약 22%를 차지한다. 8월 말 기초지수 기준 예상 배당수익률은 연 6.68%로 안정성과 매력적인 현금흐름을 동시에 기대할 수 있다.

해당 ETF의 첫 월 배당은 2025년 11월 17일에 지급할 예정이다.