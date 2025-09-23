글로벌 네트워크 확장 박차

[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 지난 22일 서울 강남구 빗썸금융타워에서 글로벌 블록체인 금융사 월드리버티파이낸셜(WLF, World Liberty Financial)과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

월드리버티파이낸셜은 미국 도널드 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 공동 창립자로 참여한 디지털 금융 기업이다. 이 회사가 발행한 거버넌스 토큰 월드리버티 파이낸셜(WLFI)은 빗썸을 포함해 바이낸스 등 글로벌 주요 거래소에 상장돼 활발히 거래되고 있다.

빗썸은 앞서 이재원 대표이사가 직접 WLF의 공동 창립자인 에릭 트럼프와 만남을 가진 데 이어, 이번 협약 체결을 통해 월드리버티파이낸셜과 공식 협력 관계를 맺게 됐다.

이번 협약식에 빗썸 측에선 이재원 대표이사, 김기범 사장, 김영진 부사장, 유정기 이사가 참석했고, 월드리버티파이낸셜 측에서는 잭 포크만(Zak Folkman) 공동창립자와 라이언 팡(Ryan Fang) 성장총괄 등이 자리했다.

양사는 이번 파트너십을 통해 신규 사업 기회를 발굴하고 글로벌 투자자 신뢰를 강화하는 데 협력할 예정이다.

이재원 빗썸 대표이사는 “이번 WLF와의 협력은 빗썸의 글로벌 경쟁력 제고에 중요한 이정표가 될 것”이라며 “앞으로도 전략적 네트워크를 지속 강화해 나갈 것”이라 말했다.

한편, 빗썸은 같은 날 스테이블코인 발행사 써클(Circle)과도 전략적 협력 방안을 논의하며 글로벌 네트워크 확장 행보를 이어갔다.