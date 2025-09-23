‘기어식 컴팬더’ 기술국산화 함께 추진 공급망 안정성 확보와 비용 절감 포석 “해외 시장 진출도 협력”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 힌화파워시스템과 삼성중공업이 FLNG(부유식 액화천연가스 생산저장설비) 액화공정시스템 기술 국산화를 함께 추진한다고 23일 밝혔다.

양사는 삼성중공업이 개발한 천연가스 액화 공정시스템 ‘SENSE’ 전용 ‘기어식 컴팬더(Integrally Geared Compander)’를 공동 개발할 계획이다. 기어식 컴팬더는 천연가스를 해상에서 액화, 저장, 하역하는 FLNG에서 냉동 사이클 효율을 향상시키는 역할을 한다. 기어식 압축부와, 가스를 팽창시키는 팽창부가 통합된 설비다.

이는 국내 최초로 시도되는 FLNG 핵심 액화장비 국산화다. 이를 통해 양사는 전기모터를 동력으로 사용해 범용성을 높이고, SENSE 공정의 회전기 장비 수를 줄여 모듈을 경량화하고, 기술 국산화로 최적의 납기를 실현한다는 방침이다. 향후 글로벌 프로젝트 참여 등 해외 시장 진출 협력도 지속한다.

임창우 한화파워시스템 장비개발센터장 상무(CTO)는 “그간 전량 해외 기술과 장비에 의존했던 FLNG 액화장비의 기술 국산화를 통해 공급망 안정성 확보와 비용 절감, 그리고 국내 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 협업을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

민준호 삼성중공업 해양엔지니어링팀 상무는 “한국 조선산업이 친환경 에너지 시장에서 독자적 기술력을 확보하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “국산화 성공을 통해 해양플랜트 시장에서 경쟁 우위를 선점하겠다”고 밝혔다.