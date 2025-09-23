2020년~올 6월 상위 1000명, 3.7만건 매입 상위 1위, 주택 매입 794건·1161억원 최다

[헤럴드경제=신혜원 기자] 최근 6년간 주택 매수량 상위 10명이 4000가구가 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들 10명의 매수 금액은 6000억원을 넘었다.

23일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 올해 6월까지 주택 매수 건수 상위 1000명(개인 기준)이 총 3만7196건의 주택 매입 거래를 한 것으로 집계됐다. 이들의 매수 금액 총합은 4조3406억7500만원이었다.

집계 대상 주택은 아파트, 연립·다세대, 단독·다가구이며, 계약일이 2020년 1월1일부터 올 6월30일까지로 신고된 거래를 토대로 거래 건수와 금액을 산출했다.

이 가운데 상위 10명의 주택 매수 건수는 4115건, 매수 금액은 6639억600만원에 달했다. 1인당 평균 411.5가구를 약 663억9000만원에 구입한 것이다.

상위 개인별 매수 규모는 1위 794건(1160억6100만원), 2위 693건(1082억900만원), 3위 666건(1074억4200만원), 4위 499건(597억2500만원), 5위 318건(482억8900만원) 등 순이었다.

개별 사례 중에는 30건의 계약을 체결한 한 명의 총 매수 금액이 498억4900만원에 달했다. 1건당 평균 16억6100만원에 달해 고가 주택을 다수 매입한 것으로 추정되는 경우도 있었다.