[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 지난 22일 영양읍 현리 일원에서 지역 민간단체인 영양군 새마을회, 바르게살기운동 영양군협의회 회원 150여 명이 참여한 가운데대한민국 새단장주간을 맞아 환경정화활동을 실시했다.

이번 활동은 추석 명절과 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 정부가 추진 중인 ‘대한민국 새단장’캠페인과 연계해 민관이 함께하는 환경정화활동으로 진행됐다.

캠페인 참가자들은 귀성객들이 깨끗하고 쾌적한 환경에서 추석 명절을 고향에서 보낼 수 있도록 추석 명절 많은 사람들이 방문하는 현동교 인근과 슬로라이프 공원, 상습 쓰레기 무단투기 지역 등을 돌며 쓰레기 수거활동을 진행했다.

영양군은 이날 현리 일원에서 실시하는 대한민국 새단장 캠페인을 시작으로 다음달 2일까지 공원, 관광지, 다중이용시설 등 귀성객들이 많이 방문하는 장소를 대상으로 추석 맞이 환경정화활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

오도창 영양군수는 “이번 환경정화활동 실시로 주민들과 귀성객들이 쾌적한 환경에서 추석을 맞이할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 지속적으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.