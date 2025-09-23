미 연준 금리인하 재개에 2%↑

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국제 금값이 또 다시 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 글로벌 ‘관세 전쟁’이 가져온 경제 불확실성 속에 미 중앙은행이 금리 인하 재개에 나선 게 금값을 더 높은 곳으로 끌어 올리는 모양새다.

23일 금융투자업계에 따르면 22일(현지시간) 미 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3775.10달러로 전 거래일 대비 1.9% 올랐다.

금 현물 가격은 미 동부시간 이날 오후 2시께 온스당 3747.08달러로 전 거래일 대비 1.7% 상승했다.

이날 상승으로 금 선물 및 현물 가격 모두 사상 최고치 기록을 경신했다.

트럼프 행정부의 관세 정책 관련 불확실성이 지속되며 안전자산으로서 금 수요가 지속되는 가운데 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 지난주 금리 인하를 재개하면서 금값 랠리를 더욱 촉발하고 있다.

연준 위원들은 지난주 공개한 경제전망에서 연준이 연내 추가로 2회 금리 인하에 나설 것으로 예상했다.

트럼프 대통령의 경제 책사로 꼽히는 스티븐 마이런 신임 연준 이사는 이날 연설에서 현재 미국의 기준금리가 중립 수준보다 약 2%포인트 높은 긴축적인 영역에 머물러 있으며 공격적으로 인하돼야 한다는 통화정책 입장을 밝혔다.

금속정보업체 키트코 메탈의 짐 위코프 선임 애널리스트는 “러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 긴장이 해소되지 않는 가운데 안전자산으로의 수요가 지속적으로 유입되고 있다”며 “지난주 연준의 금리 인하 및 추가 인하 전망 역시 가격을 지지하는 요인”이라고 말했다.

한편, 금값이 연일 사상 최고치를 경신하면서 ‘금테크’에 일찌감치 나선 유명 K-팝(POP) 걸그룹 멤버의 재테크 성공담이 눈길을 끈다.

그룹 있지(ITZY) 멤버 유나는 지난해 10월 SBS 파워FM ‘김영철의 파워FM’에 출연해 금테크 성공담을 들려줬다.

이날 DJ 김영철이 있지의 새 앨범 타이틀곡 ‘골드’에 대해 이야기를 나누다 “있지 멤버들은 ‘골드’ 좋아하나요? 요즘 금테크가 인기인데 금 좀 모으나요”라는 청취자의 질문을 전했다. 이에 유나는 “작년인가 재작년인가 조금씩 샀다. 한 돈씩 한 돈씩 샀다. 조금 올랐다”고 답했다.