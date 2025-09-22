[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구상공회의소는 22일 대구상의 10층 대회의실에서 국민의힘과 정책 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 국민의힘 장동혁 당대표를 비롯해 송언석 원내대표, 최고위원단과 이인선 대구시당위원장, 대구지역 국회의원 등이 참석했다.

대구상의는 이 자리에서 TK통합신공항 국가 지원 확대와 경제 관련 법안의 신중한 추진,달빛철도 건설사업 예비타당성조사 면제, 지역거점 AX 혁신기술 개발사업 국비 반영, 대구·광주 소부장(소재·부품·장비) 특화단지 연계사업 지원 등 지역 경제와 산업 발전에 직결되는 주요 사안들을 집중적으로 논의했다.

장동혁 국민의힘 당대표는 “최근 불안정한 경제 여건과 미국발 관세정책, 내수 침체 등으로 기업들이 어려움을 겪고 있는 점을 잘 알고 있다”며 “지역 최대 현안인 대구경북 통합신공항이 조속히 건설될 수 있도록 하고, 이를 단순 지역사업이 아닌 국가 균형발전을 위한 과제로 삼아 산업 경쟁력 강화와 실질적 해결책이 신속히 추진되도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

박윤경 대구상의 회장은 “오늘 논의된 다양한 의견이 국정에 반영돼 지역 경제가 도약하고 국가 발전을 이끄는 계기가 되길 기대한다”며 “논의된 내용이 정책으로 이어져 기업 경쟁력과 일자리 확대에 기여하며 국회·정부·기업 간 소통 역할도 계속하겠다”고 말했다.