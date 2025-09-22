전날 김 총리 “경위 확인하겠다”고 밝힌 후 긴급간부회의 지시

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상자원부 장관은 22일 1급 간부회의를 소집해 한국수력원자력발전의 현수막 사태를 논의한 후 “대국민 소통 등 공직 기강을 철저히 확립하라”고 당부했다.

김 장관은 이날 정부서울청사에서 주재한 1급회의에서 “산업부와 산하 공공기관의 대국민 서비스와 소통에 차질이 없도록 업무를 면밀하게 처리하라”며 이같이 지시했다.

앞서 산업부 산하기관인 한국수력원자력(한수원)은 지난 15일 본사가 있는 경주 시내 16곳에 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’, ‘이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’ 등 문구가 적힌 현수막을 내걸어 표현이 무례하다는 논란이 일었다.

이런 사실이 알려지면서 김민석 국무총리가 전날 “경위를 확인하겠다”고 밝히고, 이날 한수원 사장 직무대행이 공식 사과하는 등 수습에 나섰다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 이날 사과 기자회견을 열어 “이번 사안은 명백히 저희의 불찰이고 지역과 함께 해야 할 공기업으로서 큰 책임을 통감한다”며 총리실 감찰, 감사실 조사를 통해 결과에 따라 관계자들을 징계할 예정이라고 밝혔다.

기후에너지환경부로 가게 된 원자력 분야는 산업 전체 경쟁력이 휘청인다는 우려에 반발이 본격화되고 있다. 한국수력원자력 노동조합은 지난 9일 대통령실과 국회 앞에서 기후에너지환경부 출범이 담긴 정부 조직 개편안 반대하는 1인 시위를 시작했다. 이번 조직 개편으로 원전 수출은 산업통상부가, 원전 건설과 운영은 기후에너지환경부로 쪼개지게 됐다.

이로인해 원전 수출 등 산업 경쟁력 자체가 휘청일 수 있다는 우려도 나오고 있다. 한국원자력학회는 9일 성명을 내 “기후에너지환경부 신설은 원전 생태계를 심각하게 훼손하는 구조적 모순을 안고 있다“며 “국내 사업과 해외 사업의 주무 부처를 분리하는 것은 거대한 세계 시장을 앞두고 우리 스스로 수출 경쟁력에 족쇄를 채우는 어리석은 결정”이라고 밝혔다.

이런 상황속에서 정부는 황주호 전 한국수력원자력 사장이 17일 사의서를 제출한 다음날인 18일 바로 처리했다. 지난달 22일 임기가 만료된 황 전 사장은 체코 원전 수주를 위해 미국 웨스팅하우스와 불리한 조건의 지식재산권 분쟁 해소 합의를 한 게 아니냐는 비판에 직면하면서 바로 사의를 표명한 것이다.

또 김 장관은 오는 23일부터 시작되는 대통령 해외 순방 기간 신속한 보고 체계를 유지하고 재난·재해 안전사고 예방에 힘쓸 것을 당부했다.

아울러 10월 말 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제인 행사와 관련해서도 세계 각국의 기업인이 참여하는 대규모 행사인 점을 고려해 준비에 만전을 기하라고 지시했다.