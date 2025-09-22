[헤럴드경제=한지숙 기자] 진종오 국민의힘 의원이 22일 불법 총기와 경기용 실탄이 대량 유출됐다며 정부를 향해 공개 수사를 촉구했다.

사격 국가대표 출신인 진 의원은 이날 국회 기자회견에서 “사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만 발 이상이 이미 시중에 풀린 것으로 추정된다”며 “정부가 이를 은폐하고 있다”고 주장했다.

진 의원은 “국민 생명과 직결된 중대한 사안인데도 정부는 국민은 뒤로 한 채 밀실수사를 하고 있다”면서 “경찰 조사 결과를 명명백백히 밝혀야 한다”며 이같이 말했다.

진 의원에 따르면, 경찰은 지난 대선 당시 제기된 이재명 대통령 암살·저격설 관련 기획수사 과정에서 불법 총기 제작·유통에 가담한 이들을 적발했다. 이 과정에서 모 지역 사격팀 감독인 A씨가 전 사격팀 국가대표 감독인 B씨와 짜고 사제총기 유통업자에게 경기용으로 쓰는 22구경 실탄 3만 발을 불법 제공한 정황을 확보하고 회수에 나섰다.

다만 진 의원은 “제보에 따르면 사제 100여 정과 실탄 2만 발 이상이 시중에 유통된 것으로 추정된다”며 유출된 경기용 실탄의 전체 규모가 파악되지 않는 만큼, 진상 조사가 필요하다고 촉구했다.

그러면서 “정부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 국가 이미지 실추를 우려해 사건을 축소·은폐하는 것 아니냐”고 따졌다.

진 의원은 “22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만, 결코 안전하지 않다”며 “근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기”라고 경고했다.

이어 “정부는 경찰 수사 과정에서 확보된 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방을 즉각 공개하기 바란다”며 “사격연맹과 상급 기관인 대한체육회, 문화체육관광부 등 관련 기관에 대한 전방위 조사를 당장 시작해야 한다”고 목소리를 높였다.

이에 대해 경기북부경찰청은 “해당 사건을 수사하고 있는 것은 사실”이라면서도 “아직 공표할 단계가 아니다”라고 선을 그었다. 경찰은 또 “총기 및 탄환 불법 유통 수사이지, 이재명 대통령 암살설과는 무관하다”고 밝혔다.