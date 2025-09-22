BYD “인정과 지원에 감사”…2008년 지분 10% 보유로 투자 시작 버크셔, 日종합상사 주식은 계속 확대…미쓰이물산 지분 10% 넘어

[헤럴드경제=신동윤 기자] 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 세계 최대 전기차 제조업체인 중국 BYD의 남아있던 지분을 전량 매각했다. 지난 2008년 첫 지분 투자 이후 17년간 주가는 4500% 상승했으며, BYD 측은 그동안 버크셔 측의 투자 지원에 감사한다는 입장을 발표했다.

22일 금융투자업계에 따르면 미 블룸버그통신·CNBC, 중국 경제매체 재련사 등은 버크셔가 올해 BYD 보유 지분 전체를 매도하면서 17년 장기 투자에 마침표를 찍었다고 이날 보도했다.

BYD의 지분을 보유하고 있던 버크셔 헤서웨이 에너지는 1분기 재무보고서에 지난 3월 31일 기준으로 보유 중인 BYD 지분 가치를 ‘0’이라고 기재했다고 CNBC가 보도했다.

버크셔가 2008년 9월 신생기업인 BYD의 주식을 처음 산 날부터 지난 3월 31일까지 주가는 4500% 이상 급등했다고 블룸버그는 전했다.

BYD의 브랜드 및 홍보 총괄 사장 리윈페이는 이날 자신의 소셜미디어 계정을 통해 “2022년 8월부터 버크셔는 BYD 주식 보유량을 계속해서 줄여나가기 시작했다”라면서 “보유 지분이 지난해 6월에 이미 5% 이하가 됐다”고 밝혔다. 그러면서 “주식 투자는 매수가 있으면 매도가 있는 것으로, 이는 매우 정상적인 일”이라며 “BYD를 인정해주고 17년간 투자 지원하고 동행해준 찰리 멍거와 워런 버핏께 감사드린다”라고 입장을 나타냈다.

그는 이어 모든 ‘장투’(장기 투자)에 ‘좋아요’를 누른다‘라고 덧붙였다.

이날 홍콩증시에서 BYD 주가는 한때 3.6% 하락했다. 이는 3주 만에 가장 큰 하락 폭이었다고 블룸버그는 전했다.

앞서 버크셔는 2008년 선전에 본사를 둔 BYD 지분 10%(2억2500만주)를 2억3000만달러에 매수하면서 이 회사에 대한 투자를 시작했다.

2023년 별세한 버크셔의 찰리 멍거 당시 부회장이 BYD에 대한 최초 투자를 주도했다.

버크셔는 BYD의 주가가 20배 넘게 상승한 2022년부터 지분 매각을 시작했다.

BYD는 1995년 중국 화학자 출신 왕촨푸(王傳福) 회장이 모토로라 등에 충전식 배터리를 공급하기 위해 설립했다가 이후 전기차 생산에 직접 뛰어들었다.

2023년 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 제조업체로 등극했다.

중국 자동차 시장에서 출혈 경쟁이 심화하면서 최근 BYD는 올해 판매 목표를 16% 하향 조정하기도 했다.

이런 가운데 버크셔의 일본 종합상사 미쓰이물산 주식 보유 비율이 10%를 넘어섰다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 이날 보도했다.

미쓰이물산은 전날 버크셔 측으로부터 의결권 행사가 가능한 주식 보유 비율이 10% 이상으로 확대됐다고 통보받았다고 밝혔다.

미쓰이물산은 이번 지분 확대를 버크셔가 더 큰 기대와 신뢰를 표한 것으로 받아들인다며 사업 포트폴리오를 더욱 탄탄하게 만들어 나가겠다고 말했다.

이날 도쿄 증시에서 미쓰이물산 주가는 장중 3805엔까지 상승, 지난해 7월 이후 최고가를 기록했다.

버크셔는 자회사 내셔널 인뎀니티 컴퍼니를 통해 이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모 등 일본 5대 종합상사에 투자해왔다. 버크셔는 2020년 8월 5대 종합상사 지분을 각각 5% 이상 취득했다고 공시했고 이후 계속 지분을 늘려왔다.

버핏은 지난 2월 주주들에게 보낸 연례 서한에서 5대 종합상사 보유 비율을 기존 ‘10% 미만’에서 조금 더 확대할 수 있다고 밝혔다.

앞서 미쓰비시상사도 버크셔의 주식 보유 비율이 10%를 넘었다고 지난달 밝혔다.