KT 소액결제 피해 14건, 서울청→경기남부청 이송

[헤럴드경제=안효정 기자] 지금까지 KT 무단 소액결제 피해 사태와 관련해 14건의 사건이 서울경찰청에서 경기남부경찰청으로 이송된 것으로 확인됐다.

22일 서울경찰청 관계자는 이날 열린 정례 기자간담회에서 “현재 KT 무단 소액결제 피해 사건은 경기남부경찰청이 전담하고 있다”면서 “지금까지 총 14건의 피해 사건을 서울경찰청에서 경기남부경찰청으로 이송했다”고 밝혔다.

이어 “사건을 이송할 때 기준을 갖고 경기남부경찰청과 협의하면서 진행 중”이라고 덧붙였다.

지난달 27일부터 경기도 광명시 등에 사는 KT 이용자들 가운데 자신도 모르는 사이 소액결제로 수십만원이 빠져나갔다는 내용의 신고가 접수됐다. 새벽시간 대에 소액결제 한도가 올라가 휴대전화를 통해 모바일 상품권이 구매되거나 교통카드가 결제되는 식이었다.

이후엔 비슷한 피해를 봤다는 신고가 잇따르면서 광명과 인접한 서울 금천, 인천 부평, 경기 부천과 과천 등에서도 피해 보고가 들어왔다.

그러나 최근엔 KT 무단 소액결제 피해가 서울 서남권·경기 일부 지역을 넘어 서울 서초구·동작구, 경기 고양시 일산동구 등에서도 일어난 것으로 파악됐다. 무단 결제 피해가 당초 경찰 수사 범위인 경기 광명·부천·과천, 서울 금천·영등포, 인천 부평 일대보다 넓게 발생한 것이다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 KT 무단 소액결제 사건의 용의자인 중국 국적의 남성 A(48) 씨와 B(44) 씨를 지난 16일 체포해 조사 중이다.

정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 체포된 A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 소액 결제를 한 혐의를 받는다.

B씨는 해당 소액 결제 건을 현금화한 혐의를 받는다. 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의가 적용됐다.