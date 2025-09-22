청문회 전 SNS 폐쇄했던 최교진 부총리 ‘활동 자제’ 약속 공염불 SNS 활동 재개 교육부 “부처 차원 관리하는 SNS” 해명

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 재개한 것으로 확인됐다. 최 부총리는 청문회 과정에서 과거 SNS에 남긴 친북 성향·정치 편향 발언들이 논란이 되자 SNS 계정을 폐쇄하고 활동을 멈춘 바 있다.

22일 헤럴드경제 취재를 종합하면 최 부총리는 취임 5일 만인 지난 17일 SNS 계정을 재개하고 취임사·고교학점제 간담회 활동 등의 게시물을 올린 것으로 파악됐다. 이는 SNS 계정 활동을 멈춘지 13일 만이다.

앞서 최 부총리는 지난 4일 자신의 페이스북과 X(옛 트위터) 계정을 닫고 활동을 멈췄다. 최 부총리는 페이스북 계정 폐쇄 전 마지막으로 올린 게시물에서 “청문회 과정에서 의도와는 다르게 저의 SNS 활동이 오해와 우려가 있었기에 활동 자제를 약속드렸다”며 “페이스북 활동을 중단함을 널리 이해 부탁한다”고 남겼다.

많게는 하루에 2~3개씩 SNS에 글을 올렸던 최 후보자는 인사청문회 기간 동안 언론 보도 등을 통해 막말 논란이 불거졌다. 페이스북 폐쇄 전에는 한동안 글을 남기지 않기도 했다.

최 부총리는 자신의 페이스북과 X 등에 올린 과거 글 때문에 논란에 휩싸였다. 2011년부터 페이스북 활동을 해온 최 후보자는 천안함 피격 사건의 재조사가 필요하다는 취지의 글을 올리거나 북한을 옹호하는 글을 자주 올렸던 것으로 파악됐다.

이외에도 2019년 ‘조국 사태’ 당시 조국 전 장관을 옹호하는 유형의 게시글을 수십건 공유하거나 안희정 전 충남도지사, 이재명 대통령 등을 거론하며 ‘사법살인’이 이뤄졌다는 취지의 글을 공유하기도 했다.

교육부는 ‘부처 차원의 공식 활동’이라는 입장이다. 교육부 관계자는 최 부총리의 SNS 활동 재개와 관련해 “부총리의 SNS 활동은 교육부 장관으로서의 활동하고 있는 내용을 국민께 알기 쉽고 신뢰성 있게 전달하기 위해 개설됐다”라면서 “해당 계정은 공적인 소통창구로서, 교육의 발전과 공공의 이익 증진을 위한 목적에 따라 운영된다”라고 설명했다.