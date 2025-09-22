동대문구, 2025년 지리산 직원 소통·화합 워크숍 개최 ...소통과 협력으로 ‘워킹시티’ 비전 다짐 무사고·전원 완주…연대와 결속 의미 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이필형 동대문구청장은 백두대간과 지리산을 몇 차례 종주하고, 히말라야 산까지 오른 산악인 버금가는 체력을 가진 정치인이다.

이런 이 구청장이 지난 18일부터 1박 2일 일정으로‘2025년 지리산 직원 소통·화합 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 구청장을 포함한 직원 28명이 참여, 구정 핵심 기조인 ‘워킹시티, 동대문’ 비전을 직원들과 공유, 산행을 통해 조직 내 소통과 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

둘째 날에는 천왕봉(해발 1915m) 정상에 올라 해돋이의 감동을 함께 나누며 단순한 산행을 넘어 조직의 연대와 결속을 다졌고, 전원이 포기 없이 완주했다.

참여 직원들은 “더 이상 걸을 수 없다고 생각했지만 한 발을 내딛자 다시 걸을 수 있었다”, “맑은 날 천왕봉 해돋이의 꿈을 가슴에 품었다”는 소감을 전하며 이번 산행을 “기적”이라 표현했다.

이필형 구청장은 “이번에 동대문구청장 취임 이후 직원들가 함께 세 번째로 찾은 지리산 산행으로 직원들과 성취와 협력을 이뤄 앞으로의 업무에 긍정적인 원동력을 얻는 뜻깊은 시간이 되었다”며 “산행을 통해 우리는 산에 오르는 것이 곧 삶을 걷는 것이자 나를 찾는 걸음임을 깨달았고, 이러한 체험이 ‘워킹시티, 동대문’ 비전을 힘차게 실현해 나가는 밑거름이 될 것”이라고 말했다.