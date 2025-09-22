[헤럴드경제=김성훈 기자] 미성년자를 상대로 성 착취물을 제작한 인터넷 방송인(BJ)과 그 공범 및 후원자 수백명에 대해 경찰이 수사를 확대하고 있다.

인천 서부경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 성 착취물 제작·배포 혐의로 20대 A 씨 등 BJ 7명을 불구속 입건했다고 22일 밝혔다. 또 후원금을 보낸 이들에 대해서도 방조 혐의로 수사를 확대했다.

A 씨 등 BJ들은 지난 7월 12일 인천 서구 청라동 한 오피스텔에서 미성년자 B 군을 상대로 한 성착취 영상을 제작해 인터넷 방송 플랫폼에 게시한 혐의를 받고 있다.

영상에는 BJ들이 벌칙을 수행한다는 이유로 B 군과 부적절한 신체 접촉을 하는 장면이 여러 차례 담긴 것으로 파악됐다.

앞서 경찰은 주도적으로 방송을 진행한 C(32) 씨를 구속해 검찰에 송치한 데 이어 방송에 참여한 A 씨 등을 추가로 수사했다. 경찰은 A 씨 등이 사실상 C 씨와 콘텐츠를 공동으로 제작해 배포한 것으로 판단했다.

C 씨는 “B군의 동의를 받는 등 출연자 간 합의에 의한 동성 간 벌칙”이라며 “선정적이거나 자극적이라 생각하지 않는다”고 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

방송 당시 시청자 280여명은 적게는 1원부터 많게는 1만원까지 BJ 계좌로 후원금을 보낸 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “시청자 280여명이 돈을 입금한 행위 자체도 벌칙을 강요한 것이라고 보고 방조 혐의를 적용할 방침”이라고 말했다.