국힘, 노트북 앞에 서영교 사진 유인물 추미애 “회의 진행 방해…철거하겠다” 송석준 “가을 추 자가 아닌 추할 추 자” 秋, 나경원·송석준·조배숙에 퇴장 명령 羅 “추미애 법사위 아냐…말할 자유 달라”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 검찰개혁 입법청문회 실시를 위해 22일 열린 국회 법제사법위원회 전체회의가 개의 후 20분도 채우지 못하고 정회했다. 국민의힘 의원들이 여당을 비판하는 유인물을 노트북 앞에 부착한 것을 두고 여야가 충돌하면서다.

법사위는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 ‘건진법사 관봉권 띠지’ 분실 관련 검찰개혁 입법청문회를 열었다. 회의를 앞두고 국민의힘 의원들이 유인물을 부착한 것을 두고 더불어민주당 의원들이 반발하면서 실랑이가 길어지자 당초 오전 10시로 예정됐던 회의는 10시30분께 개의했다.

국민의힘 의원들이 노트북 앞에 붙인 유인물에는 조희대 대법원장-한덕수 전 국무총리 회동 의혹을 제기하는 서영교 민주당 의원 사진과 함께 ‘정치 공작, 가짜뉴스 공장 민주당!’이라는 문구가 적혀 있었다.

민주당 소속인 추미애 법사위원장은 회의 시작 전 “노트북은 국회 공공기물로 정치 구호를 붙이는 건 회의 진행 방해”라며 “직접 철거하거나 아니면 국회 직원이 철거하겠다”며 질서유지권을 발동하겠다고 했다.

송석준 국민의힘 의원은 “이러면 가을 추 자가 아니라 추할 추 자가 붙는 법사위가 된다”며 비판했고, 추 위원장은 “참 유치하다”라고 받아쳤다. 장경태 민주당 의원은 “영장 집행도 방해하고 상습 방해 세력이다”라고 꼬집었다.

추 위원장은 개의 이후에도 국민의힘 측에서 나경원 의원의 법사위 야당 간사 선임 문제를 두고 항의를 거듭하자 나 의원과 송석준·조배숙 의원에게 퇴장을 명령했다. 나 의원은 “이건 추미애 법사위가 아니다”라고 비판하며 위원장석으로 다가갔다. 나 의원에 뒤이어 여야 의원들은 위원장석 앞으로 나와 고성을 주고 받았다.

추 위원장은 나 의원을 향해 “왜 회의 진행을 방해하느냐”며 “이렇게 하시는 것이 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 되십니까. 나경원 의원님”이라고 거듭 되물었다. 이에 나 의원은 “윤 전 대통령 이야기가 여기서 왜 나오느냐”며 “국회법을 위반한 회의를 한다. 우리에게도 말할 자유를 달라”고 반복해서 말했다.

여야 의원들 간의 충돌이 계속되자 추 위원장은 개의 후 20분도 채우지 못한 오전 10시50분께 “법사위가 나 위원님 정치 투쟁장이고 정치 선동장인가”라며 정회를 선포했다.