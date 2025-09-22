지하 1층에 ‘스포츠·영패션·캐릭터(IP)’ 조성 “전국 3위 수성 넘어 글로벌 랜드마크 도약”

[헤럴드경제=신현주 기자] 세계 최대 규모인 신세계백화점 센텀시티가 기존 면세점 공간을 백화점으로 전환했다. 1900평 규모로 새단장해 글로벌 랜드마크로 도약한다는 목표다.

22일 신세계백화점에 따르면 부산 센텀시티몰 내 면세점으로 이용되던 지하 1층 공간을 백화점 매장으로 탈바꿈했다. 지난해 12월 800평 규모의 스포츠 슈즈 전문관을 선보인 데 이어 1900평 규모로 영패션, IP(지식재산권), 스포츠 매장을 집중 배치했다. 이들 매장 규모는 중대형 점포 1개층 수준이다.

이를 통해 부산 지역에서 만나보기 어려웠던 ‘헬로키티 애플카페’와 네이버웹툰, 인기 IP를 결합한 굿즈샵 ‘엑스스퀘어’를 입점시켰다. 스투시, 슈프림 등 글로벌 패션 브랜드를 소개하는 ‘EE플레이스’, 프리미엄 짐웨어 브랜드 ‘본투윈’ 등 MZ고객을 겨냥한 20여개 브랜드도 함께 들어선다.

팝업 공간도 새로 조성했다. 다음 달 2일까지는 174년 역사의 미국 라이프스타일 웨어 브랜드 ‘프룻 오브 더 룸’ 팝업스토어를 진행한다. 새단장을 기념해 헬로키티 애플카페 띠부띠부씰(스티커), 엑스스퀘어 랜덤 피규어, 본투윈-신세계 컬래버 의류 등 혜택도 마련했다.

이 같은 대규모 매장화를 통해 몰과 백화점 간 서큘레이션(순환)이 더욱 활발해질 전망이다. 몰은 가족 중심의 쇼핑과 여가를 즐기는 체류형 공간으로, 백화점은 글로벌 명품과 MZ 쇼핑메카 ‘하이퍼그라운드’ 등으로 차별화해 매출 시너지를 극대화한다는 복안이다.

신세계 센텀시티는 부산 지역 점포 최초로 2년 연속 거래액 2조원을 달성한 유일한 점포다. 백화점에 오픈과 동시에 3대 명품인 에루샤(에르메스·루이비통·샤넬)를 입점시켰고 올해는 프라다 남성, 부쉐론, 부첼라티까지 오픈하며 등 명품 브랜드 라인업을 탄탄하게 구축했다. 2030세대를 겨냥해 카디널레드, 유메르, 부디무드라 등 K-패션·뷰티 브랜드도 대거 유치 중이다.

이에 외국인 고객 증가세도 뚜렷하다. 올해 1~8월 센텀시티점 외국인 매출은 전년 동기 대비 2배 이상 급증했다. 이에 발맞춰 센텀시티점은 템버린즈·젠틀몬스터 등 외국인 선호 브랜드를 강화하고, 즉시 환급 매장을 전년 대비 4배 확대해 현재 100여개까지 늘렸다.

박순민 신세계백화점 센텀시티점장은 “백화점의 틀을 깨는 혁신적인 공간과 차별화된 콘텐츠를 통해 새로운 역사를 써 내려가고 있다”며 “스포츠·패션·IP를 아우른 특별한 쇼핑 공간을 선보여 부산 시민은 물론 국내·외 관광객이 찾는 동북아 관광 허브로 도약할 것”이라고 말했다.