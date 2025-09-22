최 회장, 日요미우리 신문 인터뷰 CPTPP 이상의 ‘단일 경제권’ 필요 한일 경제협력 1순위는 AI·반도체

최태원(사진) SK그룹 회장이 “한국과 일본의 경제연대는 세계 4위 경제권을 이룰 것”이라며 ‘한일경제연대’ 구상을 한층 구체화했다. 느슨한 협력이 아니라 유럽연합(EU) 수준의 ‘경제공동체’로 나아가야 한다며, 인공지능(AI) 반도체 등 미래 성장동력을 중심으로 한 협력 확대 의지를 강조했다.

최 회장은 22일(현지시간) 일본 요미우리신문과 인터뷰에서 “한국, 일본은 1965년 국교정상화 후 무역을 크게 늘려왔지만 앞으로는 무역만으로 경제성장을 이루기 어려울 것”이라며 한일경제연대를 양국 간 새 성장동력으로 제시했다. 최 회장은 ‘2025 오사카·간사이 세계박람회(엑스포)’ 참관 차 15일 방일해 이 매체와 인터뷰했다.

한일경제연대는 최 회장이 올 초 제시한 한국 경제의 정체 극복 방안이다. 국내총생산(GDP) 기준 각각 세계 10위, 5위 안팎인 한국, 일본이 ‘단일 경제권’으로 묶이면 새로운 거대 시장이 형성된다는 이론이다. 최근 정부 차원에서 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 논의가 재부상하는 가운데, 최 회장은 “그것만으로는 부족하다”며 “EU처럼 완전한 경제통합 수준의 연대가 필요하다”고 말했다.

세계적인 공급망 재편과 통상질서 변화 속에서 한·일이 국제사회 발언권을 키워 표준을 만드는 주체(rule setter)가 되고, 더 많은 시너지 효과를 내기 위해서는 경제만큼은 ‘하나’로 움직여야 한다는 의미다. 최 회장은 “일본에서도 최근 한일경제연대에 동의하는 이들이 늘고 있다. 이제는 효과적인 연대를 논의할 때가 됐다”면서, 양국 간 공통 의제로서 본격 논의에 나서야 한다는 점을 강조했다.

특히 최 회장은 AI, 반도체를 한일경제연대 가능성이 큰 분야로 제시했다. 최 회장은 “일본 NTT와 반도체 기술 개발에 대한 논의를 진행하고 있다”며 ‘아이온(IOWN·Innovative Optical & Wireless Network)’ 프로젝트에서 ‘새 반도체’ 기술 개발이 추진 중임을 공개했다. 아이온은 NTT, SK텔레콤, 소니, 인텔 등이 참여하는 차세대 통신 네트워크 다국적 프로젝트로 통신 데이터를 기존의 전기가 아닌 빛 형태로 전달해 지연 없이 빠르면서도 전력 소모를 줄이는 기술을 개발하고 있다.

최 회장은 “AI 확산으로 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 수요도 덩달아 급증하고 있다”며 “이 분야에서 강점을 지닌 한·일 양국이 손잡는다면 새로운 성장의 동력이 될 것”이라고 말했다. 또 “AI 데이터센터 증설과 맞물려 여기에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 수요 또한 폭발적으로 증가하고 있다”며 “AI가 인간의 지시, 질문에 논리적으로 답하는 현재 단계를 넘어 향후 인간 개입 없이 스스로 과업을 수행하는 ‘에이전트’ 수준으로 진화하면 AI 반도체 수요는 더 커질 것”이라 내다봤다.

10월 말 경북 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 가운데 최 회장은 ‘CEO 서밋’ 의장으로서 이번 APEC이 한·일 기업인 간에 미래 협력을 논의하는 기회가 되기를 바란다는 뜻도 밝혔다. 고은결 기자