기념식 및 자원봉사대축제, 심포지엄, 서울광장 국민참여관 운영

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 ‘노인일자리 및 사회활동 지원사업’에 대한 국민 공감을 높이고 노인일자리 유공자를 격려하기 위해 22일부터 26일까지 ‘2025 노인일자리 주간’을 운영한다고 밝혔다.

먼저 22일 오전에 ‘노인일자리 백만시대, 노인이 행복한 진짜 대한민국’이라는 주제로 열린 기념식에서는 노인일자리 사업 운영에 기여한 21개 유공기관이 보건복지부장관 표창을 수상하고, 우수 수행기관 및 참여기업 30개가 장관상을 수상했다.

이번 기념식에서 수상한 노인일자리 우수사례로는 IT시니어 양성을 통해 경로당 대상 맞춤형 교육을 실시하는 ‘스마트경로당’ 사업, 도심 방치공원 꿀벌 생태복원을 수행하는 ‘밀원수 조성·관리, 생태 해설’ 사업 등 새로운 분야의 노인일자리가 선정됐다.

22일 오후 2시부터는 노인 사회활동 분야에 대한 관심을 높이기 위한 전국노인자원봉사대축제가 열린다.

이날 행사의 모든 과정은 한국노인인력개발원 유튜브 채널인 ‘시니어 잡화점’을 통해 실시간으로 송출되고, 행사 종료 후에도 다시 볼 수 있다.

23일에는‘노인일자리, 새로운 20년을 향하여’라는 주제로 노인일자리 정책 심포지엄을 개최해 초고령사회와 미래사회에 대응하는 노인일자리 정책의 현주소와 방향을 논의한다.

국민참여행사 ‘노익짱! 페스티벌’은 온라인과 현장 행사가 동시에 진행된다. 온라인 국민참여관은 이번 주간 동안 한국노인인력개발원의 온라인 채널에서 참여 가능하다. 정책 소개 및 퀴즈이벤트 등 다채로운 행사를 통해 노인일자리 정책을 경험할 수 있다.

현장 국민참여관은 22일~ 23일 이틀간 서울시청앞 서울광장에서 진행되고, 다양한 노인일자리를 체험하고 노인생산품을 구매할 수 있는 부스가 운영된다.

국민참여관은 노인생산품 전시와 라이브커머스, QR구매를 통한 판매 등 어르신들이 직접 생산한 물품을 한눈에 볼 수 있도록 구성한 특별관과 다양한 노인일자리를 체험할 수 있는 홍보관, 국민참여관을 즐길 수 있는 이벤트존 등으로 구성돼 있다.

이스란 복지부 제1차관은 “보건복지부는 내년 노인일자리를 올해 109만 개에서 115만 개로 대폭 확대했고, 참여노인과 수행기관 종사자 모두에게 의미있는 활기찬 노인일자리를 만들기 위해 노력하고 있다”며 “노인일자리 주간행사를 통해 국민들께 전국의 다양한 노인일자리 사례를 공유하고, 노인일자리의 긍정적 효과를 보여드릴 수 있는 계기가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.