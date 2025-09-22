조리개발 부서와 함께 신메뉴 연구

[헤럴드경제=정석준 기자] 더본코리아는 가맹점주가 직접 참여하는 ‘메뉴개발 캠프(사진)’를 통해 신메뉴를 선보인다고 22일 밝혔다.

메뉴개발 캠프는 가맹점주가 현장에서 떠올린 아이디어를 바탕으로 더본코리아의 조리개발 부서와 연구해 신메뉴를 만드는 협업 모델이다.

이 캠프는 매년 선정된 브랜드별로 연 2회 운영된다. 더본코리아는 자발적으로 참여를 신청한 가맹점주들 중심으로 10명 내외의 그룹을 구성해 의견을 반영할 계획이다.

더본코리아는 “기존에 신메뉴를 개발할 때는 본사의 조리개발 부서가 개발한 메뉴를 각 브랜드 점주에게 제안하는 방식으로 진행했다”며 “앞으로는 캠프를 통해 가맹점 현장에서 나온 아이디어를 개발 과정에 반영해 메뉴의 질을 높일 것”이라고 설명했다.

더본코리아는 출시 메뉴가 확정되면 조리법 표준화를 거쳐 일부 매장에서 시범 판매한 뒤 고객 반응과 매출 등을 고려해 전국 매장으로 확대할 예정이다.

현재 리춘시장과 롤링파스타, 한신포차 점주들이 메뉴개발 캠프에 참여해 신메뉴를 개발하고 있다.

더본코리아 관계자는 “본사가 가진 연구개발 전문성에 점주의 현장 경험을 더해 고객이 만족할 수 있는 가성비 높은 메뉴를 만들고자 이번 캠프를 도입했다”며 “앞으로도 고객 만족도를 높이는 동시에 브랜드 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.