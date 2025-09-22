텍사스주 약 6500평 규모 센터 구축 “북미 이커머스 물류 선도”

[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데글로벌로지스가 미국 최대 건강기능식품 판매 플랫폼 ‘아이허브(iHerb)’와 함께 미국 현지에 자동화 풀필먼트센터를 구축하고 물류 운영을 한다고 22일 밝혔다.

미국 텍사스주 댈러스-포트워스(DFW) 도시권 내 덴턴에 자리한 아이허브 자동화 풀필먼트센터는 약 2만여㎡(6500평) 규모로, 미국 중부권과 멕시코까지 운송 영역을 아우르는 지리적 이점을 갖고 있다. 특히 텍사스 주 댈러스(Dallas) 소재 롯데글로벌로지스 미국법인을 통한 물류 시너지를 발휘할 수 있다.

DFW 풀필먼트센터에는 롯데글로벌로지스의 첨단 로봇 기술과 AI 기반 운영 시스템이 적용되었다. AMR¹, ACR², 자동화 랙 등을 도입하여 재고 관리가 까다로운 다품종, 소량의 건강식품들도 빠르고 정확한 피킹 및 입·출고가 가능하다. 모든 자동화 장비들은 롯데글로벌로지스가 설계한 WMS³ 및 WCS⁴를 통해 운영된다. 이를 통해 DFW 풀필먼트센터는 하루 최대 2만 건의 주문을 처리할 수 있다.

롯데글로벌로지스는 자체 인프라와 운영 노하우를 기반으로 입고부터 검수, 보관, 포장 및 출고까지 센터 내의 모든 물류 과정을 도맡아 운영한다. DFW 풀필먼트센터는 향후 사업 확장의 기회를 발굴하고 첨단 물류 기술을 적용하는 중요한 거점 역할도 담당한다.

롯데글로벌로지스는 DFW 풀필먼트센터가 자사의 물류 역량과 기술이 결합되어 시장의 새로운 표준이 될 것으로 보고, 아이허브와 함께 빠르고 스마트하며 안정적인 서비스를 고객에게 제공하겠다는 입장이다. 또한 DFW 풀필먼트센터를 발판으로 현지 신규 화주를 추가 확보해나가며 물류센터 및 인프라망을 지속적으로 확장해나갈 계획이다.

한편 롯데글로벌로지스 미국법인은 지난해 설립된 멕시코법인과 함께 미국·멕시코 간 국경물류를 신규 추진하는 등 최근 북미 지역 물류 신사업을 확장해나가고 있다.