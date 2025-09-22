고온 처리부터 데이터 자동입력까지 자동화 365일 무제한 연구환경 조성 AI 기반 디지털 혁신 속도 주요 공장에 스마트팩토리 기술 도입 계약 검토 등에도 AI 활용

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학이 국내 화학업계 최초로 연구소에 로봇 자동화 시스템을 구축했다. 이번 시스템 도입으로 배터리 핵심 소재의 경쟁력 강화를 기대할 수 있게 됐다. LG화학은 연구소뿐만 아니라 공장, 사무실 등에서도 인공지능(AI) 기반의 디지털 혁신을 추진해 업무 효율성을 끌어올린다는 전략이다.

LG화학은 LG화학 대전 기술연구원 분석연구소에 로봇 자동화 실험실을 구축했다고 22일 밝혔다. 국내 화학 연구소에 로봇 자동화 시스템이 구축된 건 이번이 처음이다.

분석연구소는 전기차 배터리 핵심 소재인 양극재 원료인 리튬, 니켈, 코발트, 망간 등을 정밀 분석해 차세대 배터리 소재 경쟁력 강화에 이바지하고 있다.

이번 로봇 자동화 실험실 도입으로 사람이 직접 수행하던 고온·고농도 산 처리 등 위험하고 반복적인 분석 업무를 자동화할 수 있게 됐다. 담당자가 분석 시료를 보관함에 넣으면 로봇이 출고부터 시료 전 처리, 분석, 시료 폐기까지 한 번에 수행한다. 또 분석 데이터가 시스템으로 자동 입력돼 고객 요청에 빠르게 대응할 수 있게 됐다.

LG화학은 로봇 자동화 실험실을 통해 24시간 365일 실험이 가능한 연구소를 조성하게 됐다. 이에 따라 연구원들은 신규 분석법 개발 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 됐다.

LG화학은 이번 도입을 시작으로 마곡R&D캠퍼스에도 분석 자동화 실험실을 구축할 예정이다. 중장기적으로는 인공지능(AI) 기반의 분석 데이터 해석까지 연계한 AI 전환(AX) 융합 자동화 실험실을 마련할 계획이다.

LG화학은 사업 역량을 강화하기 위해 AI 기반의 디지털 혁신에 속도를 내고 있다. LG화학 테너시 공장은 스마트팩토리 기술을 활용하고 있고, 청주 양극재 공장은 제품 품질 개선을 위한 다양한 예측 모델을 도입하고 있다.

지난해에는 임직원 누구나 활용할 수 있는 AI 분석 설루션인 CDS(Citizen Data Scientist·시민 데이터 과학자) 플랫폼을 오픈했다. CDS 플랫폼은 분석 관련 전문 역량이 없는 임직원도 자신이 보유한 업무 지식을 활용해 인사이트를 발굴할 수 있게 해준다. 실제 CDS 플랫폼을 통해 배터리 분리막 제품의 품질 개선점을 이틀만에 찾아냈다.

일하는 방식에서도 디지털 전환(DX)을 적극 추진하고 있다. 계약서를 자동으로 검토하고 수정하는 AI 계약검토 설루션이 대표적이다. AI가 표준양식과 사내 중요 원칙 등을 기반으로 계약서를 검토하고, 대안문구까지 제시한다. AI 계약검토를 통해 단일 계약에 소요되는 평균 시간을 기존 대비 최대 30% 줄였다.

이외에도 ▷마이크로소프트 메신저 기반 협업 설루션인 팀즈(Teams) ▷전사적 자원관리(ERP) 시스템과 연계된 AI 기반 챗봇 ▷사내 용어까지 최대 24개 국어로 번역해주는 AI 번역기 등을 활용하고 있다.

이종구 LG화학 최고기술책임자(CTO) 부사장은 “분석 자동화는 단순 업무 효율화를 넘어 연구원들이 창의적이고 전략적인 연구개발에 몰입할 수 있는 환경을 만드는 과정”이라며 “이를 통해 차세대 소재 경쟁력을 선도하고 시장변화에 능동적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.