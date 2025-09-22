김미애 “외국인 대상 다국어 안내·조기 검사 확대해야”

[헤럴드경제=이태형 기자]최근 5년 사이 인간면역결핍바이러스(HIV)에 감염된 내국인이 30% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 외국인은 20%가량 감염자가 늘었다.

22일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 질병관리청에서 받은 자료에 따르면 HIV 내국인 감염자는 2019년 1006명에서 지난해 714명으로 29% 감소했다.

지난해를 기준으로 내국인 감염자 가운데서는 남성(683명), 20∼30대(472명)가 대다수를 차지했다.

외국인 HIV 감염자는 2019년 217명에서 지난해 261명으로 20.1% 증가했다.

내국인과 마찬가지로 외국인 감염자도 남성(182명), 20∼30대(179명·이상 작년 기준)에 감염자가 몰렸다.

치료율(진료율)과 치료 성공률(체내 바이러스 억제율)은 모두 90%대 후반을 유지했다.

다만 1년간 진료비 신청 내역이 없는 감염자를 기준으로 따진 치료 중단·이탈률은 2019년 5.6%에서 2023년 8.2%로 2.6%포인트 올랐다.

김미애 의원은 “외국인 감염병 관리는 연결이 특히 중요한 만큼 정부는 외국인 대상 다국어 안내와 조기 검사 채널을 확대하고, 치료 이탈을 줄이는 현장형 지원을 강화해야 한다”며 “출신국 특성과 체류 형태를 반영한 맞춤 전략이 필요하다”고 지적했다.