‘한국(Hankook)’ 브랜드 프리미엄 이미지 제고

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 22일(현지시간) 프랑스 파리 ‘샤틀레 극장(Théâtre du Châtelet)’에서 열리는 세계 최고 권위의 축구 시상식 ‘2025 발롱도르(Ballon d’Or™)’에 2년 연속 공식 후원사로 참가한다고 밝혔다.

발롱도르는 한 해 최고의 활약을 펼친 축구 선수에게 수여되는 세계에서 가장 권위 있는 상으로, 1956년 프랑스 축구 전문지 ‘프랑스 풋볼’이 창설한 이후 매년 전 세계 축구 팬들의 뜨거운 관심을 받아왔다.

한국타이어는 지난해에 이어 올해도 ‘2025 발롱도르’를 공식 후원하며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상을 더욱 공고히 한다. 특히, 축구계의 시선이 집중되는 상징적 행사와의 파트너십을 통해 브랜드 간 시너지를 창출해 글로벌 프리미엄 이미지를 제고할 계획이다.

이번 시상식에는 레드카펫과 미디어 구역 등 주요 공간에 ‘한국(Hankook)’ 브랜드 로고가 노출되며, 유럽축구연맹(UEFA) 및 한국타이어 공식 디지털 채널을 활용한 마케팅 활동을 통해 전 세계 스포츠 팬과의 접점을 더욱 확대할 예정이다.

한편, 한국타이어는 ‘발롱도르’를 비롯해 세계 유수의 축구 리그 및 구단과의 파트너십을 통해 글로벌 스포츠 마케팅을 선도하고 있다. 유럽축구연맹이 주관하는 ‘UEFA 유로파리그’ 및 ‘UEFA 유로파 컨퍼런스리그’, 독일 분데스리가 명문 구단 ‘보루시아 도르트문트’, 사우디아라비아 ‘알 이티하드’ 등과의 파트너십으로 브랜드 인지도를 높이고 있다.

이와 함께, 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’, 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘FIA 월드 랠리 챔피언십’, ‘람보르기니 슈퍼 트로페오’에 타이어를 독점 공급하며 기술력과 신뢰를 입증했다. 앞으로도 다양한 글로벌 스포츠 및 모터스포츠 후원을 통해 브랜드 가치를 높이고 전 세계 소비자와의 소통을 강화해 나갈 계획이다.