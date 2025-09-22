성수역 출입구 신설 지연에 3번 출구 이어 인파 밀집되는 2번 출구 앞 보행 안전 확보 나서 고원식 횡단보도 이전, 차량 및 보행자 신호등 설치 등 11월까지 신속히 완료 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 성수역 2번 출입구의 보행환경 개선과 보행자 안전 확보를 위해 횡단보도 이전 및 신호기 설치 등 본격적인 정비 공사에 나선다.

지난해 성수역 인파 혼잡이 사회적 문제로 떠오르자 성동구는 인파가 가장 몰리는 성수역 3번 출입구 앞 횡단보도 이전, 보행자 방호울타리 및 신호등 설치 등을 통해 보행자 안전 확보에 적극 나선 바 있다.

그러나 서울교통공사가 당초 약속했던 출입구 계단 신설이 답보 상태에 머무르고 있어 연일 늘어나는 성수역 이용자들의 안전사고 위험은 더욱 가중되는 상황이다.

이에 성동구는 보행자 안전 확보를 위해 지난해 성수역 3번 출입구에 이어 2번 출입구 앞 보행환경 개선에 나섰다.

성수역은 지식산업센터와 대형 기업 본사가 밀집해 있어 2025년 5월 기준 일 승하차 인원이 약 10만 명에 달하는 핵심 업무 및 상업지역이다. 성수역 2번 출입구 역시 출·퇴근 시간대 보행자가 급증해 기존 횡단보도에서 각종 안전사고 우려가 지속적으로 제기되고 있다.

성동구는 이러한 문제 개선을 위해 2024년 11월부터 기술 검토를 시작으로 실무 논의를 거쳤으며, 2025년 3월 성동경찰서 교통안전심의위원회에서 사업 추진의 필요성을 공식 인정받았다.

지난 4월에는 서울경찰청 심의 승인에 더해 서울시는 신호 실시설계 및 신호등 설치 사업 예산을 확보, 구는 횡단보도 이전 공사 및 보행환경 개선을 위한 행정안전부 특별교부세 2억 원을 확보하는 등 재정적 안정성까지 갖추며 개선 사업의 기반을 탄탄히 했다.

구는 이번 공사를 통해 기존 고원식 횡단보도를 이전 설치, 성동도로사업소와의 협업으로 차량 및 보행자 신호등을 신설하여 성수역 2번 출입구 앞 인파 밀집을 예방함으로써 보행환경이 크게 개선될 것으로 기대된다. 주요 시설물 설치 공사는 10월부터 시작하여 11월 중 완료할 계획이다.

또, 보행자 방호울타리 및 색깔 유도블록 설치, 교통표지, 노면표시 등 교통안전시설물 정비가 함께 이루어질 예정이며, 출입구 인근 가로수 제거, 가판대 이전과 사유지 내 화단 철거 협의 역시 공사 시작 전 마무리하여 보행 위험요소를 사전 제거할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “성수역을 찾는 국내외 방문객이 하루하루 늘고 있는 상황에서 안전대책 없이 지켜만 보고 있기에는 안전사고가 매우 우려되는 상황”이라며 “성수역 2번 출입구 보행환경 개선 또한 신속하게 추진하여 성수역 이용객들의 안전을 최대한 확보할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.