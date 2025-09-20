[헤럴드경제= 박영훈 기자] “무선 이어폰 너무 비싸지 않나요?”

애플 무선 이어폰 신제품 ‘에어팟 프로3’가 3년만에 출시되자, 삼성전자가 에어팟의 반값도 안되는 ‘갤럭시 버즈3 FE’을 내놓고, 안방 사수에 나섰다.

에어팟 프로3 가격은 36만9000원부터 시작한다. 전작 보다 가격이 올렸다. 무선 이어폰 가운데 가장 비싸다.

반면 갤럭시 버즈3 FE 출고가는 15만9000원이다. 갤럭시 버즈3와 구분이 안 될 정도로 똑같고, 주요 기능 대부분을 지원한다. 고객들의 불만이 컸던 가격 거품을 확 뺀 제품이다.

갤럭시 버즈3 FE는 강화된 소음 제거 ‘액티브 노이즈 캔슬링’ 기능과 전작 대비 더욱 커진 스피커를 적용해 풍부한 사운드 경험을 제공한다.

다양한 (인공지능) AI 기능도 지원한다. 스마트폰을 꺼내지 않고도 제미나이를 호출해 일정이나 메시지 확인 등이 가능하다. 갤럭시 스마트폰과 연결한 후 ‘실시간 통역’ 기능을 활용해 외국어 콘텐츠를 사용자의 언어로 들을 수 있고, 외국인과 대화하는 상황에서도 도움을 받을 수도 있다.

3년만에 나온 에어팟 프로3는 소음 제거를 위한 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 성능 등이 모두 향상되고 새로운 심박수 측정 기능 등을 지원한다.

하지만 가격이 너무 비싸다는 불만이 나오고 있다. 에어팟 프로3 가격은 36만9000원부터 시작한다. 애플은 에어팟 신제품 가격을 계속 올려왔다.

에어팟은 원가 대비 비싸기로 유명하다. 애플이 천문학적 이익을 올리는 이유가 원가 대비 지나치게 비싸게 팔기 때문이다. 전문가들은 스마트폰 시장 경쟁이 치열해 지면서 애플은 엄청난 수익을 에어팟에서 벌어들이고 있다고 전했다.

한편 에어팟 프로3의 소음 차단 능력은 전작인 에어팟 프로2와 비교했을 때 2배, 최초의 에어팟 프로보다는 4배 강화됐다는게 애플측의 설명이다. 배터리 성능도 개선돼 액티브 노이즈 캔슬링을 활성화한 상태로 음악 감상 시 에어팟 프로3는 이전 세대 대비 33% 늘어난 최대 8시간의 청취 시간을 선사한다.