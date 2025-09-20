[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국인 75%는 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각하는 것으로 나타났다. 특히 공화당 지지층에서 이 같은 응답이 크게 늘었다.

AP통신과 시카고대학 여론조사센터(NORC)이 미국 내 성인 1183명을 대상으로 지난 11일부터 15일까지 실시한 여론조사에 따르면 ‘미국이 어떤 방향으로 가고 있다고 생각하는가’라는 질문에 75%가 “잘못된 방향으로 가고 있다”라고 답한 것으로 나타났다. 6월 조사에서는 62%였는데 13%포인트(p) 상승한 것이다.

“올바른 방향으로 가고 있다”고 답변한 비율은 6월 조사(37%)보다 13%p 하락한 24%에 불과했다.

특히 공화당 지지층의 민심이 돌아섰다. 공화당 지지자 중 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 6월 29%였지만 이번에는 51%로 크게 상승했다. 미국이 올바른 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 70%에서 49%로 떨어졌다.

다만 공화당 지지자 사이에서도 연령대와 성별에 따라 차이가 있었다. 공화당 지지자 중 45세 미만의 응답자는 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율이 61%였지만, 45세 이상에서는 43%였다. 또 공화당 지지 여성들 중 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 60%로 남성(43%)보다 높았다.

민주당 지지자의 경우 ‘미국이 잘못된 방향으로 가고 있다’고 답한 비율은 92%로 나타나 6월과 큰 차이 없었다.

AP는 공화당 지지자들의 생각이 바뀐 이유로 정치적 폭력과 사회적 불화에 대한 우려가 계속된 탓이라고 꼽았다.

우파 활동가 찰리 커크 암살 등이 분위기에 영향을 미친 것으로 평가됐으며 이 밖에도 일자리나 가계 경제, 범죄 등에 대한 우려도 부정 전망의 요인으로 꼽혔다.