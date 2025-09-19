[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]구글이 홈페이지를 통해 제공하고 있는 경북 울릉도 지도가 여러 시설과 기관 명칭이 잘못 표기된 오류투성이인 것으로 밝혀졌다.

본지 취재결과 이 지도는 19일 오후 7시 30분께 확인한 결과 울릉군 내 ‘도동 약수공원’이 구글 지도에서 엉뚱하게 북한과 관련된 ‘김일성 기념 공원‘으로 등록돼 있어 물의를 빚고 있다.

앞서 이날 오전 구글(Google) 지도 서비스에서 ‘독도박물관’이 ‘김일성 기념관(별관)’으로 오기된 사실이 밝혀져 나라 전체가 한바탕 홍역을 치렀다.

정부는 즉각 시정 조치와 함께 강력한 유감을 표명했다.

김민석 국무총리는 구글 지도에 경북 ‘울릉군 독도박물관’이 김일성기념관(별관)으로 잘못 표기된 것에 대해 교육부, 외교부, 해양수산부 등 관련부처에 “구글에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 강력한 유감 입장을 전달하라”고 긴급 지시했다.

이어 “구글 지도에 독도박물관이 오기된 원인을 파악하고 앞으로 동일한 상황이 재발되지 않도록 구글측에 강력히 요청하라”고 덧붙였다.

또 울릉군도 이를 심각한 사안으로 인식하고 관계 정부기관과 긴밀히 협력해 즉각적인 시정 조치에 나섰다.

울릉군은 해당 표기는 구글 측에서도 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 기능이 악용된 것으로 파악하고 있으며 독도박물관의 강력한 요청에 따라 현재 잘못된 표기는 삭제 및 수정 조치가 진행되고 있다고 설명했다.

남한권 울릉군수는 “검색엔진에서 국가기관이나 지방자치단체에 대한 시설의 명칭을 사용자가 임의로 수정할 수 없도록 제한하는 정책 개선이 필요하다”며 “울릉군 차원에서도 지속적인 모니터링을 통해 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 말했다.