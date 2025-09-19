[헤럴드경제=민성기 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 과거 심각한 알코올 의존증으로 고통받았지만, 러닝을 통해 극복했다고 밝혔다.

지난 18일 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84’라는 제목의 영상이 공개됐다.

기안84는 “31살쯤 웹툰 ‘복학왕’을 연재하기 시작한 날부터 공황장애가 찾아왔다”며 “병원도 다니고 약도 먹었지만 뚜렷한 효과가 없었다. 결국 운동밖에 없다는 말을 공통적으로 들었다”고 말했다.

또 러닝을 시작하기 전에는 극심한 술 의존에 시달렸다고도 했다.

그는 “몸이 아픈데도 술을 마셨고, 안 마시면 잠을 못 잤다. 하루에 위스키 반 병씩 마셨는데 일주일이면 세 병 정도였다. 거의 의존증 수준이었다”고 했다.

그러나 달리기를 시작한 뒤 술은 자연스럽게 줄어들었다고 했다. 그는 “러닝 거리가 늘어날수록 술이 줄었다”고 말했다.

기안84는 러닝에 본격적으로 빠진 이유에 대해 “만화가들은 온종일 컴퓨터 앞에 앉아있다 보니, 이대로 가다간 ‘내가 죽겠다’ 싶었다. 다른 운동은 직접 하러 가야 하는데 달리기는 금방 다녀올 수 있어 습관처럼 5~7km를 달렸다”고 설명했다.

자신의 건강 회복 비결로 ‘러닝’을 꼽은 기안84는 “러닝을 한 뒤로 아침마다 오던 고통도 사라졌고, 살도 7㎏ 정도 빠졌다”면서 “원래 삶의 만족도가 60점이라면 지금은 80점이다. 앞으로도 최소 일주일 2~3번은 꾸준히 달릴 것”이라고 다짐했다.