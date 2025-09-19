조희대 비밀회동 의혹 진위 여부 논란 “말씀하신 분들이 해명해야” 김병기 발언에 “본질 아니다” 선긋기…“진실공방 대응 안 할 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 19일 조희대 대법원장에게 대법원 전원합의체가 이재명 대통령 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄취지로 파기환송한 것에 대해 유감 표명을 하라고 촉구했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “현재 정국상황을 사법 개혁의 전선이 다각화 되고 있다고 인식하고 있다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 민주당 의원들이 거론하면서 제기된 조 대법원장과 한덕수 전 국무총리 등의 비밀 회동 의혹에 대해 “이 사건의 핵심은 이재명 죽이기 재판모의 의혹”이라며 “번갯불 파기환송 대선개입 시도가 진짜 이름”이라고 강조했다.

그는 “조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리는 의혹을 부인하지만 떳떳하다면 특검과 국회 조사에 협조해야한다”며 “조 대법원장은 이재명 대통령 사건의 번갯불 파기환송에 대해 이제라도 유감을 표해야 한다. 그리고 지귀연 부장판사 윤리감사결과 공개하라는 송승용 판사의 고언에 대답해야 한다”고 말했다.

박 수석대변인은 김병기 원내대표가 해당 의혹의 진위 여부가 논란이 되고 있는 것과 관련해 “처음에 거론하신 분들이 계시다. 말씀하신 분들이 해명을 하셔야 할 것 같다”라고 발언한 것에 대해서는 “그 문제를 본질이라고 생각하지 않는다”고 선을 그었다.

앞서 김 원내대표는 이날 오전 SBS 라디오 김태현의 정치쇼 인터뷰에서 “지금 조희대 대법원장을 비롯한 당사자들이 지금 일제히 부인하고 나선 것 아니겠나”라며 “그렇다고 한다면 최초에 거론하신 분께서 이러이러한 것 때문에 했다 해명하는 것도 좋은 방법일 것 같다”고 말했다.

박 수석대변인은 “조 대법원장에 대한 거취 표명, 사퇴 압박에 이어 의혹 제기를 한 그 당사자 의원은 상당한 제보를 가지고 대정부질문을 통해 의혹을 제기한 것”이라며 “그것에 대해서 당 지도부가 이런저런 이야기하는것은 적절치 않다”고 했다.

그는 “거듭된 사퇴 촉구, 내란재판 지연을 하지 말라고 하는 압박, 현실적인 조치 등을 하는 일련선상에 있다고 보면되고, 이것이 진실공방 흐르는 것 대해서 크게 대응할 생각이 없다”고 덧붙였다.

이날 예정됐던 여야 민생경제협의체 첫 만남이 연기된 것과 관련해선 “내란은 협치대상이 아니다”라며 “이것은 대통령과 여야 대표 오찬 회동에서 (협의체) 발족이라는 의미있는 성과를 협치 결과물로 가능성과 함께 만들어냈다”고 했다.

그러면서 “지금 예정된 협의체 만남을 순연한 국민의힘의 정치적 입장을 이해하지만 내란과 경제협의체에서 논의하기로 한 협치를 잘 구분하길 바란다”며 “순연된 협의체는 재개될 것으로 전망하고 그렇게 촉구한다”고 강조했다.