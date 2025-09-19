8~9월만 2000억원 이상 수주 남부·동부 송전망 프로젝트 참여

효성중공업이 미국의 765킬로볼트(㎸) 초고압 송전시장에서의 입지를 강화하고 있다.

효성중공업은 최근 미국 최대 송전망 운영사와 765㎸ 초고압변압기(사진), 리액터, 차단기 등 대규모 전력기기 공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이는 한국 업체가 765㎸ 송전망에 변압기, 차단기 등 토털 전력 설루션을 풀 패키지로 공급한 첫 사례다. 8월부터 현재까지 765㎸ 초고압변압기 및 리액터 29대, 800㎸ 초고압차단기 24대 등 총 2000억원 넘는 규모의 계약을 수주했다. 해당 전력기기들은 미국 남부 및 동부 지역에서 새롭게 추진되는 765㎸ 송전망 구축 사업에 사용될 예정이다.

미국은 전력 수요의 급성장이 예상되며, 전력망 확충 해법으로 최근 765㎸ 송전망이 부각되고 있다. 765㎸ 송전망은 기존 365㎸나 500㎸ 대비 송전 손실을 크게 줄일 수 있고, 한 번에 대용량 전력을 장거리 송전이 가능하다.

효성중공업 멤피스 공장은 현재 미국 내에서 765㎸ 초고압변압기를 설계·생산할 수 있는 유일한 공장이다. 765㎸ 초고압변압기는 세계 10여개 회사만 생산이 가능할 정도로 설계 난이도가 높다. 효성중공업은 세계 최고 수준의 765㎸ 변압기 생산능력을 보유한 국내 창원공장과 동일한 품질관리 노하우와 기술력을 미국 멤피스 공장에도 도입해 현지 생산 능력을 끌어올렸다. 우태희 효성중공업 대표는 “향후 폭발적으로 성장할 미국 765㎸ 송전망 사업에서 독보적 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다. 고은결 기자