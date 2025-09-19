[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스(NEW BALANCE)가 브랜드 앰버서더 에스파 윈터와 함께한 ‘플라잉 구스다운’ 화보를 선공개했다고 19일 밝혔다.

이번 시즌 뉴발란스는 ‘캐치 더 플라잉 모먼트’라는 슬로건으로 가볍고 따뜻한 플라잉다운을 제안한다. 프리미엄 아우터 라인업인 ‘플라잉’ 시리즈를 개선한 모델은 강화된 경량성과 보온성이 특징이다.

화보 속 윈터가 착용한 ‘UNI 플라잉 77 슈퍼라이트 후드형 경량 구스다운(사진)’은 초경량 7데니어(7D) 원사와 7CELL 코팅 원단을 적용했다. 유러피안 구스 충전재로 필파워 700+의 복원력을 자랑한다. 표면에는 발수 가공을 더했다. 실리콘 코팅 다운백을 적용해 충전재 삼출을 최소화했다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “윈터와 함께한 이번 화보는 플라잉 구스다운의 고품질 가치를 감각적인 라이프스타일 속에 담아냈다”고 설명했다.

한편 뉴발란스의 ‘플라잉 구스다운’은 전국 주요 매장과 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다. 공식 온라인 스토어 단독 선발매와 함께 특별 프로모션도 진행한다.