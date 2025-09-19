규제 리스크 우려 확산…사모펀드 ‘정조준’ 명분되나 리스크 관리 비용 증대 불가피…단기 위축 속 ‘신뢰 회복’ 기대

[헤럴드경제=노아름 기자] 금융감독원이 사모펀드(PEF) 운용사에 대한 검사와 감독을 대폭 강화하는 가운데 MBK파트너스가 인수한 롯데카드에서 대규모 해킹 사고가 발생했다. 감독 당국의 칼날은 더욱 날카로워질 수밖에 없어 업계 전반에 ‘규제 리스크’ 우려가 확산될 것으로 보인다.

19일 금융투자업계에 따르면 금감원은 앞서 MBK파트너스를 비롯해 스톤브릿지캐피탈 등 대형 운용사(GP)에 대한 현장검사에 착수했다. 지난 5월 금감원이 PEF 검사와 감독을 강화하며 검사 대상 운용사를 연 5개 이상으로 확대한다고 밝힌 데 따른 조치다.

이처럼 운용사에 대한 현장검사가 진행되는 가운데 MBK파트너스가 인수한 롯데카드에서 최근 대규모 해킹 사고가 발생했다. 수백만 명 고객의 개인정보가 외부로 유출되면서, 보안투자 소홀 논란을 비롯해 대주주 책임론이 함께 제기되는 분위기다.

시장에서는 사모펀드 감독 강화 국면에 ‘겹악재’가 됐다는 진단이 나온다. 운용사 인수기업에 대한 경영 및 투자 후 관리 역량에 허점이 드러나며, 검사 대상이 앞으로 더 넓어질 것이란 우려가 나온다. 중견·신생 운용사까지 모니터링 범위가 확장될 수 있다는 전망도 조심스레 제기된다.

이와 같은 전망이 현실화된다면 운용사의 리스크 관리 비용은 기하급수적으로 증가할 가능성에 무게가 실린다. 내부통제와 준법감시, 리스크 관리 시스템 및 자문에 대한 요구가 높아지면서 전문 인력 충원, 외부 법률·회계 자문 활용, 시스템 업그레이드에 추가 비용이 지출될 수 있다.

더불어 단기적으로는 레버리지를 활용한 대형 인수·합병(M&A) 딜 위축이 불가피하다는 평가가 상존한다. PEF 업계는 차입을 일으켜 거래를 성사시키는 구조가 일반적인데, 감독 리스크가 커지면 GP들이 방어적인 행보를 보일 수 있다. 특히 재무구조가 불안정한 기업을 인수해 구조조정으로 수익을 내는 형태의 딜은 한동안 자취를 감출 수 있다.

한편 중장기적으로는 이번 감독 강화가 PEF 산업의 질적 도약 계기가 될 수 있다는 낙관론도 제기된다. 라임·옵티머스 사태 이후 무너진 투자자 신뢰를 회복할 수 있는 기회이기 때문이다. 해외 LP들도 한국 PEF 시장에 대한 신뢰도를 높이면서 공동투자 기회 모색 등 자금 유입 확대와 시장 정상화를 도모해볼 수 있다.

다만 이런 과정에서 시장 재편은 불가피할 것으로 보인다. 준법감시 조직과 내부통제 시스템을 확충할 여력이 있는 대형 GP 중심으로 자금과 딜이 쏠리며 시장집중 현상이 가속화될 가능성이 크다. 반대로 중소형 GP들은 상대적으로 운신의 폭이 좁아져 도태될 위험에 직면한다.

따라서 업계에는 새로운 과제가 던져졌다는 평가다. 개별 하우스의 독자적 정체성을 강화해 시장에서 포지션을 확보하는 시도가 필요해졌다. 특정 산업 전문성, 투자 철학 등 차별화된 색깔을 갖춰야 한다는 것이다. 업계 관계자들은 “사모펀드 시장의 대형화는 피할 수 없는 흐름”이라면서도 “중소형 하우스가 자신만의 강점을 뚜렷이 내세운다면 여전히 틈새 기회는 존재한다”고 말했다.