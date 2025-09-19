SAP 석세스팩터 활용 HR IT 혁신 경험 공유

[헤럴드경제=한영대 기자] S-OIL은 16일 인터콘티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 SAP 코리아 주최 ‘HR 커넥트(Connect) 서울 2025’에서 인적관리(HR) IT 혁신사례를 발표했다고 19일 밝혔다.

150여명의 국내 주요 기업 인사∙IT 관계자들이 참석한 행사에서 S-OIL은 클라우드 기반 글로벌 인사관리 솔루션인 SAP 석세스팩터(SuccessFactors)를 활용한 HR IT 혁신 사례를 공유했다.

S-OIL 인사관리시스템인 ‘S-OIL HR 라운지’ 혁신 포인트는 직원들이 직접 시스템 설계 과정에 참여해 HR 프로세스 자동화와 데이터 기반 인사 관리 강화를 구현한 것이다. 여기에 인공지능(AI) 기술을 접목한 통합 HR 포털(Portal)을 통해 맞춤형 디지털 경험을 제공하며 직원 만족도를 크게 높였다.

S-OIL 관계자는 “고도화된 인사관리 시스템을 기반으로 업무 방식을 혁신적으로 전환해 효율성과 직원 몰입도를 높였으며, 이를 통한 전사적인 생산성 향상을 달성할 것”이라고 말했다.